Willie Peyote dà il via al Club Tour 2026 con un sold out a Nonantola

Willie Peyote ha ufficialmente dato il via al suo attesissimo Club Tour 2026 con una serata di apertura a Nonantola (MO), conquistando il pubblico e registrando il tutto esaurito. Dopo la data inaugurale al Vox, il tour proseguirà in alcune delle principali città italiane: Milano, Molfetta (BA), Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Venaria Reale (TO) e Padova.



Ad affiancare l'artista torinese sul palco ci sono i musicisti della sua band: Daniel Bestonzo alle tastiere, Dario Panza alla batteria, Luca Romeo al basso, Damir Nefat alla chitarra, Enrico Allavena al trombone e Pugni ai cori e alla chitarra acustica.



Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, ha già fatto registrare alcuni sold out, confermando la forte attesa da parte dei fan. Il calendario delle tappe è il seguente:



10 ottobre - NONANTOLA (MO) - VOX

20 ottobre - MILANO - FABRIQUE (ultimi biglietti disponibili)

23 ottobre - MOLFETTA (BA) - EREMO CLUB

24 ottobre - NAPOLI - CASA DELLA MUSICA

27 ottobre - BOLOGNA - ESTRAGON (SOLD OUT)

28 ottobre - BOLOGNA - ESTRAGON

30 ottobre - FIRENZE - TEATRO CARTIERE CARRARA

31 ottobre - ROMA - ATLANTICO (ultimi biglietti disponibili)

3 novembre - VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA (SOLD OUT)

4 novembre - VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA

7 novembre - PADOVA - HALL (SOLD OUT)



Durante i concerti, oltre agli immancabili successi di Willie Peyote, viene presentata una scaletta pensata per sorprendere e coinvolgere il pubblico, sempre supportato dall'energia e dalla maestria dei suoi musicisti. L'atmosfera live promette momenti indimenticabili in ogni tappa, tra testi ironici e un sound che attraversa generi e generazioni.



La partecipazione ai concerti si conferma un appuntamento imperdibile per i fan. Le prevendite sono già molto attive e alcune date sono già esaurite, segno dell'entusiasmo che accompagna il ritorno sui palchi di uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana.