Willie Peyote ha ufficialmente dato il via al suo attesissimo Club Tour 2026 con una serata di apertura a Nonantola (MO), conquistando il pubblico e registrando il tutto esaurito. Dopo la data inaugurale al Vox, il tour proseguirà in alcune delle principali città italiane: Milano, Molfetta (BA), Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Venaria Reale (TO) e Padova.
Ad affiancare l'artista torinese sul palco ci sono i musicisti della sua band: Daniel Bestonzo alle tastiere, Dario Panza alla batteria, Luca Romeo al basso, Damir Nefat alla chitarra, Enrico Allavena al trombone e Pugni ai cori e alla chitarra acustica.
Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, ha già fatto registrare alcuni sold out, confermando la forte attesa da parte dei fan. Il calendario delle tappe è il seguente:
10 ottobre - NONANTOLA (MO) - VOX
20 ottobre - MILANO - FABRIQUE (ultimi biglietti disponibili)
23 ottobre - MOLFETTA (BA) - EREMO CLUB
24 ottobre - NAPOLI - CASA DELLA MUSICA
27 ottobre - BOLOGNA - ESTRAGON (SOLD OUT)
28 ottobre - BOLOGNA - ESTRAGON
30 ottobre - FIRENZE - TEATRO CARTIERE CARRARA
31 ottobre - ROMA - ATLANTICO (ultimi biglietti disponibili)
3 novembre - VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA (SOLD OUT)
4 novembre - VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA
7 novembre - PADOVA - HALL (SOLD OUT)
Durante i concerti, oltre agli immancabili successi di Willie Peyote, viene presentata una scaletta pensata per sorprendere e coinvolgere il pubblico, sempre supportato dall'energia e dalla maestria dei suoi musicisti. L'atmosfera live promette momenti indimenticabili in ogni tappa, tra testi ironici e un sound che attraversa generi e generazioni.
La partecipazione ai concerti si conferma un appuntamento imperdibile per i fan. Le prevendite sono già molto attive e alcune date sono già esaurite, segno dell'entusiasmo che accompagna il ritorno sui palchi di uno degli artisti più apprezzati della scena musicale italiana.
Willie Peyote dà il via al Club Tour 2026 con un sold out a Nonantola
Willie Peyote ha inaugurato il suo Club Tour 2026 con un tutto esaurito a Nonantola. Il tour toccherà Milano, Bologna, Firenze e altre città italiane.
Willie Peyote ha ufficialmente dato il via al suo attesissimo Club Tour 2026 con una serata di apertura a Nonantola (MO), conquistando il pubblico e registrando il tutto esaurito. Dopo la data inaugurale al Vox, il tour proseguirà in alcune delle principali città italiane: Milano, Molfetta (BA), Napoli, Bologna, Firenze, Roma, Venaria Reale (TO) e Padova.
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