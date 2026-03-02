Xiaomi accelera sull’Intelligent Living: al MWC 2026 va in scena l’evoluzione dell’ecosistema “Human × Car × Home” guidato dall’AI

Xiaomi amplia il proprio ecosistema con un nuovo prodotto dal design innovativo e tecnologico: i Mijia Smart Audio Glasses. Gli occhiali intelligenti presentano una combinazione di stile, praticità e tecnologia pensata per accompagnare gli utenti nella vita quotidiana, offrendo un’esperienza audio chiara e immersiva senza isolarsi dall’ambiente circostante.

Dotati di tecnologia audio open‑ear, i nuovi smart glasses integrano un sistema di altoparlanti e 4 microfoni che consentono di ascoltare musica o effettuare chiamate mantenendo la consapevolezza dell’ambiente esterno. La riduzione del rumore del vento fino a 4,5 m/s li rende ideali per l’uso in movimento, mentre la modalità privacy introdotta per la prima volta permette conversazioni più discrete grazie a un algoritmo personalizzato che riduce la dispersione del suono.

Disponibili in tre versioni – Titanium, Pilot‑Style e Browline – i Mijia Smart Audio Glasses uniscono resistenza e versatilità. Tutti i modelli possono montare lenti graduate, mentre il modello Pilot‑Style presenta lenti da sole con protezione UV400 in grado di bloccare fino al 99,99% dei raggi ultravioletti. Il modello Titanium, con un peso di soli 27,6 grammi, si distingue per la sua estrema leggerezza e comfort.

Oltre alla componente estetica, Xiaomi punta sulla personalizzazione: le versioni Browline e Pilot‑Style offrono un meccanismo di sgancio rapido che permette di modificare facilmente lo stile degli occhiali in base alle esigenze. La resistenza nel tempo è garantita dalla cerniera in filo d’acciaio, progettata per sopportare fino a 15.000 movimenti, e dalla certificazione IP54 contro polvere e schizzi.

Una delle novità principali risiede nel cuore tecnologico del dispositivo. Gli occhiali integrano due batterie da 114 mAh, disposte alle estremità delle aste, che assicurano un bilanciamento ottimale e un profilo sottile di soli 5 mm. La ricarica rapida fornisce circa quattro ore di autonomia in soli dieci minuti, mentre una ricarica completa garantisce fino a 13 ore di riproduzione musicale continua.

Con i Mijia Smart Audio Glasses debutta anche la nuova app Xiaomi Glasses, pensata per offrire una gestione completa ed esperienze più personalizzate. Attraverso l’app è possibile configurare comandi gestuali, rintracciare gli occhiali in caso di smarrimento e utilizzare funzioni come la registrazione di audio e dialoghi con un LED di segnalazione che si illumina per indicare l’avvio della registrazione, nel rispetto della privacy. La connessione a doppio dispositivo consente inoltre di passare in modo fluido dalla riproduzione su smartphone a quella su laptop.

I Mijia Smart Audio Glasses saranno disponibili esclusivamente sul sito ufficiale di Xiaomi al prezzo consigliato di 179 euro, nelle varianti Titanium, Browline e Pilot‑Style.

Con questo nuovo lancio, Xiaomi conferma la propria vocazione all’innovazione e alla creazione di un ecosistema sempre più connesso e integrato, dedicato a migliorare la vita quotidiana attraverso la tecnologia.