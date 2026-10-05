Zelig festeggia 30 anni: Michelle Hunziker, Ale e Franz alla conduzione su Canale 5

Zelig compie 30 anni e torna su Canale 5 con quattro nuovi appuntamenti e una conduzione inedita di Michelle Hunziker, Ale e Franz.

Grande festa per i trent'anni di Zelig, il comic show più longevo della televisione italiana, che torna con quattro nuove puntate in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 6 ottobre. La grande novità di questa stagione è la conduzione: per la prima volta insieme, Michelle Hunziker sarà affiancata da Ale e Franz, creando un trio inedito alla guida dello storico palco della comicità.

Nella prima puntata, tra i super ospiti spiccano Gerry Scotti e Paolo Rossi, che regaleranno momenti unici al pubblico a casa. Non mancheranno i grandi nomi della comicità italiana: Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D'Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero e Bruce Ketta si alterneranno portando in scena il meglio del loro repertorio.

Un'assoluta novità è il "Best Minute": una gara settimanale tra i momenti più esilaranti dei trent'anni di Zelig. A giudicare i video saranno tre fuoriclasse della comicità come Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, che ogni settimana selezioneranno il proprio minuto preferito pescando dai circa 25.000 minuti di sketch raccolti nella storia del programma. Solo uno sarà incoronato come il "Best Minute" della serata.

A scandire il ritmo dello show, come sempre, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra che contribuisce a creare l'inconfondibile sound di Zelig e animerà tutte le serate grazie alla sua energia.

Il programma è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo insieme a tutto il gruppo autorale che ha contribuito a rendere Zelig un luogo unico per la comicità italiana. Da laboratorio e trampolino per nuove generazioni di comici, Zelig celebra così la sua storia e il suo legame con il pubblico che, da trent'anni, continua a seguirne le evoluzioni.



