Zelig 30 celebra i suoi trent'anni: nuova puntata con Hunziker, Ale e Franz su Canale 5

Zelig 30 torna in prima serata su Canale 5 per festeggiare trent'anni, con la conduzione di Michelle Hunziker, Ale e Franz e ospite speciale Enzo Iacchetti.

Zelig celebra trent'anni di risate con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5, martedì 13 ottobre, confermandosi come il comic show più longevo della televisione italiana. Alla conduzione del programma tornano Michelle Hunziker insieme al duo Ale e Franz, per guidare una serata ricca di sorprese e grandi nomi della comicità.

Ospite speciale della seconda puntata sarà Enzo Iacchetti, che si unirà sul palco a una parata di comici tra i più apprezzati dal pubblico: Paolo Cevoli, Giobbe Covatta, Raul Cremona, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Dado, Francesco Migliazza, Luca Ravenna, Alice Redini, Ippolita Baldini, Paolo Labati, Alessandro Politi, Senso D'Oppio, Virgigno, Gigi Rock, Mammuth e Mancio. Una formazione di talento che promette di ripercorrere la storia della risata italiana con performance inedite e omaggi agli sketch più iconici.

Continua inoltre il segmento 'Best Minute', la gara dei momenti migliori dai trent'anni di Zelig. Tre grandi protagonisti della comicità italiana, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, vengono chiamati a scegliere e confrontare il minuto più divertente tra i circa 25.000 minuti d'archivio dello storico show. A scandire la serata sarà ancora una volta la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, formazione musicale che da anni accompagna e caratterizza con il suo sound l'identità del programma.

Il format di Zelig 30 è stato ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo insieme a un gruppo autorale d'eccezione composto da Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati e Luca Contato. La regia è affidata a Marco Beltrami, con produzione esecutiva Lezgo Studio srl, costumi di Laura Liguori, scenografia di Marco Calzavara e direzione della fotografia di Gianluca Bronzini.

La nuova edizione di Zelig 30 vuole offrire ancora una volta grandi emozioni celebrative, coinvolgendo pubblico e artisti per una serata indimenticabile all'insegna della comicità italiana.