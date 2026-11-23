Ele A torna con 26+4, quattro inediti che portano a undici le tracce dell'EP 26. Tracklist completa, date live a Skopje e Parigi e percorso dell'artista.

Il prossimo giovedì 26 novembre Ele A torna sulle scene discografiche con il progetto 26+4, che estende l'EP 26 aggiungendo quattro brani inediti e portando il lavoro a undici tracce complessive.

Le nuove canzoni non sostituiscono quelle già pubblicate ma si affiancano direttamente alle sette tracce originali. Il titolo riflette questa continuità: il numero 26 resta il punto di partenza, mentre a questo nucleo si sommano le quattro novità.

La tracklist di 26+4 comprende undici brani: Star, Oki, Cigno, Nn è divertente, Non torno@casa, Qcs addosso, Solo io (?), Elecore.mp4, Spiegarespiegarespiegare, IHATEMYPHONE! e Cqcnv.

A giugno l'artista aveva pubblicato 26 per EMI Records Italy e Universal Music Italia, un EP da sette brani costruito su una scrittura più diretta e personale. Al suo interno trovano spazio la vita di tutti i giorni, i legami con le altre persone, gli spostamenti continui e riflessioni che affiorano all'improvviso, con un equilibrio tra spensieratezza e inquietudine, ironia, critica alla società e interrogativi aperti.

Nel nuovo capitolo sembra tutto in movimento: le città, i rapporti, i concerti, i treni e perfino le case diventano tappe di passaggio più che luoghi in cui fermarsi. Ele A osserva ciò che la circonda e lo trasforma in strofe che alternano leggerezza e disagio, senza perdere lucidità quando racconta dubbi, contraddizioni e la sensazione di non trovare un posto preciso.

Senza proporre risposte definitive né inseguire le aspettative esterne, l'EP unisce immagini immediate, riferimenti pop e introspezione in un linguaggio personale, rafforzando l'identità di una rapper ormai riconoscibile.

Nei mesi estivi Ele A ha presentato questo materiale dal vivo con il 26 SUMMER TOUR, esibendosi nei festival italiani ed europei. Il tour, partito a maggio, ha dato alle canzoni una dimensione diversa, portandole fuori dall'ascolto domestico e facendole incontrare il pubblico.

Per novembre sono in programma due date live. Il 27 novembre la rapper sarà a Skopje (MKC), in Macedonia del Nord, nell'ambito del PIN Music Conference & Showcase Festival, mentre il 28 novembre salirà sul palco dell'Olympia di Parigi come guest di Peet.

Ele A, classe 2002 e originaria di Lugano, è considerata una delle voci più originali della nuova scena rap per uno stile che unisce gusto street pop e un'attitudine hip hop inconfondibile. Dopo gli EP Globo (2023) e Acqua (2024) ha accumulato palchi importanti in Italia e all'estero, collaborazioni di peso e progetti che hanno messo in luce la sua scrittura. Con quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify, la partecipazione al Red Bull 64 Bars e l'ingresso nel Players Club di Night Skinny, è oggi una delle presenze più riconoscibili del panorama urban italiano.

Il 9 ottobre 2025 è uscito il primo album ufficiale, Pixel, che ha raccolto fin da subito un consenso unanime, poi confermato dal PIXEL TOUR nei principali club.