Domenica 4 luglio 2027 l'Ippodromo SNAI San Siro di Milano ospiterà ASHE e Alyssa Grace, chiamate ad aprire il concerto di Noah Kahan. Le due artiste sono le ultime new entry della lineup dell'I-Days 2027 e saliranno sul palco come gruppo di supporto dell'unico appuntamento italiano del "The Last Of The Bugs World Tour", la tournée mondiale del cantautore americano.

Con questo annuncio il cartellone della manifestazione si arricchisce ulteriormente, dopo blink-182, BRESH, SOMBR, FONTAINES D.C. e lo stesso Noah Kahan. Gli organizzatori puntano su una proposta musicale sempre più trasversale, pensata per attirare pubblici numerosi e molto diversi tra loro.

ASHE è un'artista con numerosi dischi di platino e fa parte del duo The Favors. Il brano "Moral of the Story", di cui è la voce, ha superato i due miliardi di ascolti in streaming e compare nella colonna sonora del film Netflix "To All the Boys: P.S. I Still Love You". Nel 2020 ha pubblicato una versione del pezzo insieme a Niall Horan, un duetto che ne ha rafforzato il successo oltre i confini nazionali.

Con più di 3,5 miliardi di stream globali e circa 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ASHE ha pubblicato di recente, attraverso la Atlantic Records, il suo album d'esordio "The Girl Of Your Dreams". Il disco ha un impianto quasi cinematografico pur restando legato alla realtà quotidiana, e prende ispirazione da leggende della musica come ABBA, Beach Boys e Queen. Attualmente il singolo "Stop The Wedding!" è in cima alle classifiche globali: ha raggiunto la vetta della Global Chart di Spotify e ha superato i 280 milioni di ascolti, diffondendosi rapidamente sui social. L'artista è stata ospite di Good Morning America, TODAY e The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e ha suonato dal vivo a Lollapalooza, Bonnaroo e Outside Lands.

Alyssa Grace, 19 anni, è una cantautrice originaria di Torrance, in California, capace di unire una scrittura acustica dal sapore senza tempo a una franchezza tipica della sua generazione. Il singolo "bloodstream" ha totalizzato due milioni di stream nel giorno del debutto e ha conquistato un posto nella Billboard Hot 100. Insieme a "dog with a bone" e "picking petals", il brano è diventato virale su TikTok, dove le sue canzoni hanno raggiunto oltre 4 miliardi di visualizzazioni, e oggi la cantante conta 11 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

A luglio è uscito il suo EP d'esordio "spilling my guts", realizzato con i produttori Steven Martinez e Idarose. I suoi primi concerti da headliner hanno fatto registrare il tutto esaurito in pochi minuti. In seguito è stata scelta come artista di apertura delle date nelle arene del tour di Alex Warren in Australia e Nuova Zelanda.

Ecco il calendario aggiornato dell'I-Days 2027, nell'ordine delle date:

13 giugno 2027: blink-182 sul palco dell'Ippodromo SNAI San Siro, unica data italiana.

19 giugno 2027: i FONTAINES D.C. all'Ippodromo SNAI San Siro.

4 luglio 2027: Noah Kahan, con ASHE e Alyssa Grace come artiste di apertura, sempre all'Ippodromo SNAI San Siro, unica data italiana del tour.

14 luglio 2027: sombr all'Ippodromo SNAI San Siro, unica data italiana.

11 settembre 2027: BRESH all'Ippodromo SNAI San Siro, unica data italiana.

L'I-Days nasce nel 1999 con il nome di Independent Days Festival e nel corso degli anni ha ospitato molti nomi di primo piano della scena mondiale, tra cui Arcade Fire, Arctic Monkeys, Green Day, Muse, Radiohead, Red Hot Chili Peppers e Pearl Jam. Negli ultimi anni sono saliti sul suo palco anche METALLICA, Lana Del Rey, Doja Cat, Bring Me The Horizon, Yungblud, Avril Lavigne e Stray Kids.

L'edizione 2023 ha superato le 320 mila presenze a Milano, record di spettatori paganti per un festival italiano fino a quel momento detenuto dalla stessa manifestazione con l'edizione 2017 al Parco di Monza. Nel 2024 il primato è stato ulteriormente migliorato, con oltre 420 mila spettatori arrivati dall'Italia e dall'estero.

Il 2025 si è aperto con Justin Timberlake davanti a oltre 30 mila persone, poi Dua Lipa ha richiamato 70 mila fan, cifra che ha stabilito un nuovo primato per la cantante nel nostro Paese. Sono seguiti Duran Duran con 20 mila presenze, Linkin Park con 78.500 spettatori per il sold out, Olivia Rodrigo con 27 mila fan e Post Malone davanti a 25 mila persone.

Il 2026 ha visto Maroon 5 davanti a 18 mila spettatori, Florence + The Machine insieme a Manic Street Preachers e Cliffords davanti a oltre 30 mila persone e, poi, i Foo Fighters con IDLES e Fat Dog davanti a più di 65 mila presenze. Poche ore dopo, System of a Down, Queens of the Stone Age e Acid Bath hanno richiamato oltre 78 mila persone. Spazio poi all'unico headliner italiano, TonyPitony, seguito da David Guetta con il suo MONOLITH TOUR davanti a più di 30 mila spettatori. A chiudere la stagione 2026 è stato A$AP Rocky.