Un concerto che nel 1988 riunì circa 300.000 giovani nella Berlino Est ancora divisa dal Muro diventa il soggetto di un lungometraggio documentario intitolato When the Walls Came Down. Protagonisti della vicenda sono Bruce Springsteen e la E Street Band, che quell'estate si esibirono alla Radrennbahn Weissensee in quella che resta ancora oggi la performance più imponente mai tenuta dal musicista e dalla sua formazione.

Il film è realizzato da Legendary Entertainment, Passion Pictures e Sony Music Vision. La produzione esecutiva è affidata a James Marsh, regista premiato con l'Oscar, mentre la regia e la produzione portano la firma di Nicholas de Taranto e Danielle Peck.

Il lavoro si basa su interviste approfondite a Springsteen, al manager e produttore Jon Landau e ad alcuni componenti della E Street Band, tra cui Roy Bittan, Patti Scialfa, Stevie Van Zandt e Max Weinberg. Nel racconto entrano anche filmati d'archivio finora inediti, documenti originali della Stasi, la polizia segreta della Germania Est, che riguardano il gruppo, e le testimonianze di alcuni cittadini della DDR che assistettero allo spettacolo nel 1988.

Siamo nell'estate del 1988, quando la Guerra Fredda occupava ancora la scena internazionale. Per i giovani della Germania orientale, cresciuti in un contesto politico duramente oppressivo, quell'appuntamento divenne uno stimolo al cambiamento e accese la voglia di libertà. Nei dodici mesi successivi, molti di quei ragazzi furono tra i protagonisti delle manifestazioni che condussero all'abbattimento del Muro.

Il film ricostruisce il percorso che portò a quella notte, partendo dalla prima visita di Springsteen nella parte orientale della città nel 1981 e arrivando al concerto del 1988, fino alle ripercussioni che l'esibizione ebbe nei mesi e negli anni seguenti.

Springsteen rievoca il momento in cui vide il Muro: "Ricordo di aver visto il Muro e di aver detto: "Questo non è giusto. È un'offesa contro l'umanità". Ripensandoci oggi, quel concerto si colloca tra i momenti più alti di tutta la nostra carriera. Quel giorno stavamo cercando di ballare con l'intero Paese."

Il manager e produttore Jon Landau descrive la fase di preparazione e il momento dell'arrivo sul posto: "Quando Bruce e io parlammo della possibilità di suonare nella Berlino Est comunista nel 1988, eravamo consapevoli dell'impatto che avrebbe avuto. Ma fu solo quando arrivammo alla Radrennbahn Weissensee e ci trovammo di fronte 300.000 fan assetati di musica, connessione e, soprattutto, libertà, che comprendemmo quanto quel concerto era destinato a rimanere per sempre nei nostri cuori - e in quelli di ogni persona presente. When the Walls Came Down racconta la storia bella ed emozionante di quella giornata memorabile con assoluta fedeltà ai fatti e accuratezza."

James Marsh sottolinea il legame tra musica, libertà e spettacolo: "A Berlino Est, Bruce e la E Street Band misero in scena uno spettacolo travolgente e indimenticabile. Ma la storia di come questo concerto senza precedenti sia arrivato a realizzarsi è di per sé avvincente. Il concerto - e questo film - mostrano come fare musica, danzare e la libertà vadano di pari passo. Quasi quarant'anni dopo, quel messaggio sembra nuovamente urgente."

Michael Bloom, EVP and Head of Unscripted Content di Legendary Entertainment, aggiunge: "Questo film racconta un momento unico, in cui la cultura pop ha avuto un impatto straordinario sugli equilibri geopolitici. Le parole pronunciate da Bruce quella sera sono ancora oggi incredibilmente attuali e ci ricordano quanto la musica abbia il potere duraturo di unire le persone."

Tra le opere di Marsh spiccano Man on Wire, che ha vinto l'Oscar al miglior documentario e il BAFTA come miglior film britannico, e The Theory of Everything, premiato con un BAFTA come miglior film britannico e con l'Oscar a Eddie Redmayne come miglior attore. Passion Pictures, casa di produzione londinese guidata da David Moulton e Hamish Fergusson, vanta numerosi riconoscimenti internazionali. Tra i suoi titoli compaiono Super/Man, premiato dalla BAFTA come miglior documentario, e Searching for Sugar Man, vincitore dell'Oscar per il miglior documentario.

Nicholas de Taranto lavora a Londra come regista e produttore di documentari. Cresciuto in Germania, è venuto al mondo sette giorni dopo l'abbattimento del Muro e ha iniziato a sviluppare il progetto quasi dieci anni fa. Alle sue spalle c'è Race to the Summit, uscito su Netflix. Danielle Peck, regista di documentari nonché produttrice esecutiva e showrunner, ha lavorato a 1971 per Apple TV+ e a Fight the Power: How Hip Hop Changed the World per BBC e PBS.

Al montaggio lavora Otto Burnham, già insignito del BAFTA e autore del montaggio di Super/Man: The Christopher Reeve Story, See No Evil e Apollo 13: Survival. Sul fronte della produzione figurano anche Tom Mackay e Krista Wegener per Sony Music Vision, Richard Story per Sony Music Entertainment e Brian Monaco per Sony Music Publishing. Per Passion Pictures il progetto è seguito da Emily Jeal, con Kira Phillips come produttrice esecutiva, mentre Ray Sisson figura come produttore esecutivo.

Le vendite internazionali sono affidate a Submarine Entertainment e Sony Music Vision.