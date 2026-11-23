Samsung ha svelato Odyssey G6, un monitor gaming da 27 pollici che spinge la frequenza di aggiornamento fino a 1.100 Hz in risoluzione HD, un traguardo che l'azienda rivendica come assoluto a livello mondiale. Il display, individuato dalla sigla G60H, nasce per il gaming competitivo e punta a offrire reazioni rapide anche nelle fasi più concitate di una partita.

Il cuore dell'offerta è la tecnologia Dual Mode, che permette di scegliere tra due configurazioni. In modalità HD il pannello arriva appunto a 1.100 Hz, mentre passando alla risoluzione QHD, pari a 2.560 x 1.440 pixel, la frequenza si ferma a 600 Hz. In questo modo il giocatore può privilegiare la ricchezza di dettagli dei mondi aperti oppure la velocità dei titoli d'azione, selezionando la modalità più adatta a ciascun gioco.

Commentando il lancio, Hun Lee, Executive Vice President della divisione Visual Display (VD) di Samsung Electronics, ha sottolineato il doppio obiettivo del prodotto: "Con Odyssey G6 mettiamo a disposizione dei gamer una combinazione di frequenze di aggiornamento estremamente elevate e maggiore nitidezza nelle scene in movimento, offrendo al tempo stesso la possibilità di passare da una modalità di visualizzazione all'altra in base alle proprie esigenze". Lee ha poi aggiunto: "Continueremo a sviluppare tecnologie per i display capaci di rendere l'esperienza di gioco sempre più coinvolgente".

Sul fronte della nitidezza entra in gioco il pannello Fast IPS, dichiarato con un tempo di risposta di 1 ms GtG, che aiuta a limitare la sfocatura e a rendere le immagini più definite nelle sequenze rapide. A questo si affianca Odyssey Clear Motion, algoritmo pensato per ridurre il motion blur durante i cambi di scena più bruschi. Samsung intende estendere la tecnologia anche ad altri monitor gaming della propria gamma.

Anche l'immagine beneficia di diverse funzioni. Il monitor supporta HDR10+ GAMING, che regola luminosità e contrasto in tempo reale, mentre la funzione Black Equalizer lavora sulle aree più scure della scena, rendendo leggibili i dettagli nascosti nelle ombre e adattandosi automaticamente al genere di gioco selezionato. Completano il quadro la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, che contribuiscono a limitare tearing, interruzioni e scatti quando il monitor viene abbinato a schede grafiche compatibili.

Sul piano della connettività Odyssey G6 integra una porta DisplayPort 2.1 e due porte HDMI 2.1, così da collegare più dispositivi contemporaneamente. La funzione Auto Source Switch+ riconosce la sorgente attiva e la seleziona in autonomia, eliminando la necessità di cambiare ingresso a mano. Il supporto consente inoltre di intervenire su altezza, rotazione orizzontale, inclinazione e rotazione verticale, per trovare l'assetto più comodo in ogni postazione.

Il modello si inserisce in una posizione di forza per Samsung, che secondo i dati diffusi dall'azienda guida il mercato globale dei monitor gaming per sette anni consecutivi, dal 2019 al 2025.

Il lancio di Odyssey G6 in Italia è fissato per marzo 2027.