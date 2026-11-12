LG presenta CreateBoard TR3ER: la nuova lavagna interattiva per scuole e aziende

LG Electronics amplia la gamma delle sue lavagne interattive con il lancio di LG CreateBoard TR3ER, una soluzione pensata per rendere la collaborazione negli ambienti scolastici e lavorativi ancora più intuitiva, dinamica e connessa. Disponibile nei formati da 65, 75 e 86 pollici, la nuova TR3ER offre uno schermo UHD 4K da 3.840 × 2.160 pixel e il supporto multi-touch fino a 50 punti contemporanei, consentendo a più utenti di interagire simultaneamente con i contenuti.



Il sistema operativo Android 16 con certificazione Google EDLA garantisce l'accesso nativo ai servizi Google e al Google Play Store, permettendo di scaricare applicazioni dedicate all'istruzione, alla produttività e alla collaborazione. Le funzionalità di sicurezza, come Screen Lock, USB Lock e la cancellazione automatica dei file, proteggono dati e dispositivi.



Attraverso LG CreateBoard Lab, insegnanti, studenti e collaboratori hanno a disposizione strumenti digitali avanzati fra cui penne, testo, forme, tabelle, note adesive e annotazioni, offrendo un'esperienza di scrittura naturale e immediata direttamente sul display. I materiali creati possono essere arricchiti con contenuti online, salvati, importati ed esportati tramite Google Drive o OneDrive, e condivisi tramite e-mail o QR Code, rendendo il flusso di lavoro flessibile e perfettamente integrato.



La TR3ER permette inoltre la visualizzazione simultanea di fino a quattro schermi, facilitando il confronto tra contenuti durante lezioni e riunioni. La funzione LG CreateBoard Share consente la condivisione wireless dello schermo da PC, tablet e smartphone, senza dover collegare cavi, mentre la modalità Secure Mode garantisce la sicurezza autorizzando solo gli utenti verificati alla condivisione. Gli utenti possono gestire e accedere ai materiali dai propri dispositivi per una collaborazione efficace sia in ambito educativo sia professionale.



La gestione e il monitoraggio da remoto tramite LG ConnectedCare semplificano il lavoro degli amministratori IT, riducendo gli interventi in loco. Grazie a questa piattaforma, è possibile inviare messaggi e contenuti centralizzati ai dispositivi collegati e comunicazioni di emergenza rapide, migliorando la sicurezza e la reattività nelle scuole e nelle aziende.



Con la nuova LG CreateBoard TR3ER continuiamo a sviluppare soluzioni capaci di rendere la collaborazione digitale sempre più semplice, intuitiva e immediata. L'integrazione dell'ecosistema Google, insieme agli strumenti dedicati alla creazione e alla condivisione dei contenuti, ci permette di offrire una soluzione versatile, pensata per accompagnare l'evoluzione degli ambienti di apprendimento e di lavoro, ha dichiarato Francesco Mammana, Sales Director della divisione Business Solution di LG Electronics Italia.



LG CreateBoard TR3ER si presenta così come una risposta concreta alle nuove esigenze di collaborazione ibrida, proponendosi come uno strumento abilitante per lezioni, brainstorming e lavoro di gruppo in una varietà di contesti educativi e professionali.