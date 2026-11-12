Un Natale di creatività e apprendimento: la nuova campagna VTech tra musica e gioco intelligente

Il Natale si prepara a portare nelle case italiane una ventata di novità e creatività grazie alla nuova campagna televisiva lanciata da VTech. L'azienda, leader a livello internazionale nel settore del gioco educativo elettronico, accende i riflettori su prodotti pensati per regalare un'esperienza di apprendimento coinvolgente e all'avanguardia a bambini e famiglie.



Con l'obiettivo di rendere le festività ancora più speciali, la campagna propone una selezione di giochi capaci di stimolare fantasia, attività motoria e spirito di scoperta. Gli spot da 15 e 30 secondi andranno in onda sui principali canali kids tra cui Boing, Cartoonito e K2, per tre settimane a partire dal 15 novembre, raggiungendo così un pubblico mirato proprio nel cuore del periodo pre-natalizio.



Al centro della campagna emerge la linea musicale VTech, pensata per trasformare la cameretta in un vero palcoscenico domestico. Spiccano Kidi Guitar Superstar, la chitarra elettrica progettata su misura per i più piccoli con corde touch, manico luminoso e leva vibrato, e la DJ Mix Pro, una consolle completa per remix e campionamenti pensata per dare spazio alla fantasia vocale e sonora dei bambini. Non manca la Kidi DJ Drums, una batteria con pad retroilluminati che conserva tutta la dinamicità di uno strumento reale.



L'innovazione trova casa anche in LeapMOVE, la console TV che rivoluziona il modo di giocare introducendo la tecnologia di motion sensing. Il gioco si controlla con i movimenti del corpo grazie a una fotocamera dedicata, offrendo ben 25 avventure educative tra matematica, grammatica, fonetica e giochi di squadra, favorendo l'apprendimento attraverso il movimento senza l'uso di controller.



Non mancano proposte rivolte agli amanti degli animali, come Kitty Life, una console portatile con schermo integrato a colori che invita i più piccoli a prendersi cura di un gattino virtuale o a impersonare un micino, stimolando cura, affettività e immaginazione.



Tra le novità si distinguono anche strumenti dedicati all'esplorazione e alla curiosità scientifica: KidiZoom Video Cam FX, la videocamera con obiettivo orientabile e green screen per realizzare video e avvicinarsi ai primi effetti speciali, il Video Binocolo Interattivo per scoprire la natura in modo immersivo e Il Giramondo, il mappamondo video interattivo pensato per accompagnare i ragazzi alla scoperta del pianeta, dei suoi animali e della geografia.



