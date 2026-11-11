TAFE Tractors presenta a EIMA 2026 la nuova gamma di trattori compatti e il debutto elettrico

TAFE Tractors ha scelto EIMA International 2026 per annunciare il lancio della nuova gamma di trattori compatti utility dedicati al mercato europeo e per presentare le sue principali novità nel settore dell'elettrificazione agricola. Il nuovo TAFE 6065, disponibile sia in versione piattaformata che cabinata, rappresenta un trattore multiuso, progettato per soddisfare le esigenze di impieghi compatti, specializzati e utility. Con un motore da 65 CV conforme alla normativa EU Stage V, il 6065 unisce leggerezza, manovrabilità e una capacità di sollevamento idraulico di 1.700 kg, rendendolo ideale per orticoltura, agricoltura tradizionale e servizi municipali.

TAFE ha anche svelato i suoi piani per il futuro della meccanizzazione sostenibile, annunciando il lancio commerciale dei trattori elettrici in Europa all'inizio del 2027. In esposizione a EIMA il trattore elettrico TAFE 6035 E, dotato di un motore da 20 kW e batterie agli ioni di litio, e l'ibrido EVX75, con powertrain combinato diesel-elettrico da 75 CV e avanzate funzionalità per applicazioni agricole versatili. Il sistema di guida senza frizione, la presa di forza multivelocità e le opzioni di ricarica flessibili accentuano la facilità d'uso del 6035 E, mentre il concept ibrido EVX75 offre modalità di funzionamento elettrica e ibrida per un'agricoltura più flessibile ed efficiente.

Non solo elettrico: TAFE amplia la propria offerta specializzata con il TAFE 7515 GE, un trattore studiato per vigneti e frutteti, grazie al profilo ribassato, alla larghezza di soli 1,5 metri e a una potenza di 74 CV EU Stage V, garantendo prestazioni elevate nelle colture specializzate. La gamma Utility vede protagonisti i TAFE 7515, disponibili sia piattaformati che cabinati, con motore da 74 CV e trasmissione 12+12 per un utilizzo agricolo poliedrico. Per le piccole aziende, la serie compact comprende i modelli 6020M, 6028M e 6028H (da 19 a 24 CV), versatili e semplici da utilizzare nella paesaggistica, orticoltura e greenkeeping.

La spinta innovativa di TAFE si riflette nell'integrazione di soluzioni Agri-tech come Terra 2.0, basata su visione artificiale e piattaforme digitali unificate per servizi scalabili e accessibili agli agricoltori. Investimenti continui in energie alternative, agricoltura di precisione e nuove tecnologie confermano la vocazione di TAFE per un'agricoltura sostenibile e all'avanguardia a livello globale.

In occasione della presentazione, Sandeep Sinha, Amministratore Delegato di TAFE, ha sottolineato: Il nostro ritorno a EIMA 2026 conferma il forte impegno di TAFE in Europa nel lungo periodo. Il lancio del nuovo trattore 6065, progettato per applicazioni compatte, specialistiche e utility, testimonia la nostra attenzione nello sviluppare soluzioni affidabili, efficienti e innovative, pensate per rispondere alle diverse esigenze degli agricoltori europei. Guardando al futuro, continuiamo a impegnarci per ampliare la nostra presenza, rafforzare le partnership e promuovere soluzioni agricole sostenibili in tutta Europa.

Fondata nel 1960 a Chennai, TAFE vanta una produzione annuale di oltre 214.000 trattori venduti in più di 20 Paesi e una rete di oltre 200 concessionari in Europa. La collaborazione con DEUTZ AG per tecnologie motoristiche avanzate e numerosi riconoscimenti internazionali, come le recenti candidature ai Tractor of the Year, testimoniano la crescita e l'affidabilità del marchio a livello internazionale. Gli agricoltori e operatori del settore potranno scoprire le novità TAFE al Padiglione 35, Stand A12 di BolognaFiere dal 10 al 14 novembre 2026.