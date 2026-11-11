Bosch rivoluziona il motorsport: componenti più leggeri grazie alla stampa 3D in metallo

Bosch Motorsport e Bosch Additive Solution Center accelerano lo sviluppo di componenti da competizione con stampa 3D in metallo, riducendo tempi e peso.

Ogni grammo conta nel mondo delle competizioni automobilistiche e Bosch compie un passo deciso verso il futuro con l'integrazione della stampa 3D in metallo nei suoi processi produttivi. Grazie alla collaborazione tra Bosch Motorsport e il Bosch Additive Solution Center (ASC) di Norimberga, è ora possibile ottenere prototipi metallici pienamente funzionanti e pronti per la pista in poche settimane, portando una drastica accelerazione ai tempi di sviluppo dei componenti destinati alle corse professionali.

La produzione additiva in metallo apre scenari inediti garantendo una notevole libertà di progettazione e una riduzione del peso superiore al 20% tramite ottimizzazione topologica avanzata. Questo significa che i materiali vengono impiegati solo dove realmente necessari, consentendo la creazione di geometrie complesse irraggiungibili con le tecniche tradizionali. Più parti possono essere integrate in un unico componente, limitando ingombri, assemblaggi e potenziali punti di guasto, elementi cruciali nell'ambiente estremo delle corse.

Nel centro ASC di Norimberga vengono lavorate leghe di alluminio ad alta resistenza, acciai inossidabili e superleghe a base di nichel come l'Inconel, materiali capaci di resistere a sollecitazioni meccaniche, vibrazioni e temperature estreme, tipiche delle competizioni motoristiche. Importante anche la produzione su richiesta: i team corse e i reparti sviluppo dei veicoli possono contare su componenti realizzati esattamente quando necessario, limitando i costi di magazzino e incrementando la flessibilità.

Dalla progettazione alla finitura, tutto passa attraverso un'unica partnership: dalla definizione del Design for Additive Manufacturing, alla stampa con macchine industriali come la Nikon SLM NXG XII 600, fino alle lavorazioni meccaniche CNC post-stampa e ai rigorosi controlli di qualità. Questa sinergia consente agli operatori del settore di accedere alle tecnologie di stampa 3D più evolute unite a decenni di esperienza di Bosch nelle competizioni e a standard di qualità automobilistica senza compromessi.

L'innovazione si mostra anche dal vivo durante le dimostrazioni alla PMW Expo di Colonia, presso il padiglione 10.1, stand 2028, dove le potenzialità della tecnologia di stampa 3D in metallo Bosch sono protagoniste indiscusse.