Gli Afterhours festeggiano i 25 anni dal celebre album Quello che non c'è con una versione speciale rimasterizzata e un tour europeo di grande attesa. Disponibile da oggi il preorder della ristampa in vinile trasparente a tiratura limitata e numerata, con copertina alternativa e card autografata dalla band. L'album, considerato uno dei capisaldi del rock italiano, sarà pubblicato il 22 gennaio 2027, offrendo una nuova veste a un'opera che ha segnato intere generazioni.



Il tour QUELLO CHE NON C'È - TOUR 2027 partirà il 12 gennaio, attraversando importanti città europee come Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino e Zurigo, oltre a principali location italiane con quindici date dal vivo. Già sold out i concerti di Berlino, entrambe le date di Nonantola (MO) e le prime serate a Roma e Milano; rimangono solo pochi biglietti per Londra, Parigi, Firenze, Cesena e la seconda data a Roma.



Il ritorno sul palco arriva dopo il successo del tour dedicato a Ballate per Piccole Iene e sarà anche un'occasione per celebrare il Premio Tenco alla Carriera appena conseguito e i quarant'anni dall'esordio discografico della band con My Bit Boy del 1987.



Manuel Agnelli guiderà ancora una volta la formazione storica insieme ad Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino e chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista), riportando in scena l'intensità e la profondità di uno degli album più amati del repertorio Afterhours.



Pubblicato nel 2002 dopo dischi fondamentali come Germi, Hai paura del buio? e Non è per sempre, Quello che non c'è rappresenta una svolta per la band milanese, che con questo lavoro ha offerto un racconto sonoro e testuale capace di restare attuale anche a distanza di venticinque anni. L'album affronta tematiche come l'inquietudine esistenziale, la disillusione e la necessità di confrontarsi con la realtà in modo diretto e senza filtri.



Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi, aveva raccontato Manuel Agnelli all'uscita del disco, e queste parole risultano ancora oggi vibranti.



Dal 12 gennaio, la band inizierà la tournée che promette di essere un evento centrale nel calendario musicale italiano ed europeo. Radio Capital sarà radio partner dell'iniziativa e Rockol media partner. I biglietti sono disponibili sui principali circuiti autorizzati.



La tracklist del vinile rimasterizzato comprende nove brani iconici: Quello che non c'è, Bye Bye Bombay, Sulle labbra, Varanasi Baby, Non sono immaginario, La gente sta male, Bungee jumping, Ritorno a casa e Il mio ruolo.



Il ritorno degli Afterhours risulta carico di emozioni e significato, capace di coinvolgere tanto i fan storici quanto le nuove generazioni, in una festa lunga venticinque anni che continua a guardare avanti.