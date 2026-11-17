Ditonellapiaga torna protagonista della scena musicale con due attesissimi concerti nei club di Roma e Milano. Il 27 novembre si esibirà all'Atlantico di Roma, già sold out da tempo, e il 30 novembre sarà la volta del Fabrique di Milano. Entrambe le serate, organizzate da Magellano Concerti, rappresentano un'occasione unica per celebrare un anno straordinario per l'artista.



Dopo un'estate ricca di date nei principali festival italiani, con oltre 20 esibizioni dal vivo, Margherita si prepara a riconquistare il pubblico nei club con uno show energico e ricco di ironia. Sul palco non mancheranno i brani di Miss Italia, oltre alle canzoni che hanno segnato la sua carriera. Ditonellapiaga si è distinta per uno stile camaleontico, capace di attraversare generi e influenze musicali mantenendo sempre un'identità forte e un approccio autentico.



Il 2026 ha segnato una svolta per Ditonellapiaga: il podio ottenuto al Festival di Sanremo con Che fastidio! (certificato disco di platino) e la vittoria della serata delle cover insieme a Tony Pitony sulle note di The Lady Is a Tramp l'hanno consacrata tra i protagonisti della nuova scena musicale italiana. Il successo è proseguito con la pubblicazione di Miss Italia e il singolo Businessman, molto apprezzato dal pubblico.



Il 20 novembre uscirà anche il nuovo progetto discografico Natale con Ditony (BMG/TOSC), realizzato in collaborazione con Tony Pitony. L'album, già disponibile in pre-order nei formati CD, vinile deluxe verde traslucido e rosso marmorizzato, promette di regalare una colonna sonora natalizia inedita e coinvolgente.



I biglietti per la data di Milano sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.



Ditonellapiaga conferma così il suo ruolo centrale nella musica contemporanea italiana, unendo energia, talento ed eclettismo in due serate imperdibili che chiudono un 2026 memorabile.