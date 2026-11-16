Jacopo Sol pubblica il nuovo singolo un'eccezione: emozioni sincere tra nostalgia e rimpianto

Jacopo Sol torna a emozionare il pubblico con un nuovo singolo, un'eccezione, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il giovane cantautore costruisce ancora una volta un universo musicale personale, capace di intrecciare emozioni autentiche e vissuti intimi.



Il brano esplora uno dei temi più profondi e universali: la difficoltà di accettare la fine di una relazione e il desiderio di poter riscrivere, almeno per un attimo, il passato. Tra nostalgia, rimpianti e seconde possibilità, Jacopo Sol racconta la fragilità e la persistenza di un amore che continua a vivere anche quando le strade si separano.



Al centro della canzone c'è il peso delle parole mai dette e dei sentimenti mai dimostrati abbastanza. Il rimpianto lascia spazio a una domanda che resta sospesa per tutta la durata del brano: cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente?



Ho scritto un'eccezione immaginando come sarebbe stato lasciarmi con la mia ragazza. Musicalmente, il brano nasce dalle sonorità dei gruppi rock con cui sono cresciuto, come gli Aerosmith e i Radiohead, a cui si aggiungono elementi elettronici che abbiamo sperimentato insieme a Cripo e Steve. È una canzone a cui sono particolarmente legato, perché mescola situazioni che ho vissuto realmente ad altre che esistono soltanto nella mia testa. Mi emoziona proprio per questo: racconta qualcosa che non è mai successo davvero, ma che emotivamente ho vissuto come se fosse reale.



Il ritornello rappresenta il cuore emotivo del singolo: la difficoltà di accettare una perdita si trasforma in una richiesta dolce e disperata di fare un'eccezione, di fermare il tempo e dare ancora una possibilità a ciò che, per quanto fragile, persiste.



Ad arricchire il racconto musicale è il videoclip ufficiale, che amplifica la dimensione emotiva attraverso immagini evocative.



Jacopo Sol, al secolo Jacopo Porporino, classe 2002, ha costruito la sua identità artistica a partire dall'infanzia, con una formazione musicale che parte dal Sol maggiore e abbraccia influenze diverse. Dopo essersi trasferito a Milano nel 2022 per studiare Economia e continuare a coltivare la musica, il cantautore ha saputo sfruttare ogni esperienza per evolvere il proprio stile, combinando elementi acustici ed elettronici con una vocalità sempre attenta alle sfumature emotive.



Nel suo percorso spiccano la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2023 e l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, dove si è fatto conoscere al grande pubblico con singoli tra cui Ancora, Dormi, + Tempo, Slowmo e Complici. Da autore, ha firmato anche il brano Niente di male per Giorgia. Nel 2025 ha pubblicato il suo primo EP Dove Finiscono i Sogni?, seguito da altri singoli che hanno consolidato la sua cifra stilistica.



Con un'eccezione, Jacopo Sol conferma la sua capacità di fare della musica una voce sincera per le emozioni universali, continuando così un percorso artistico caratterizzato da autenticità e scrittura attenta alle sfumature dell'animo umano.