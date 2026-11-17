Il documentario Cremonini - Amateur Forever, in esclusiva su Sky e NOW dall'8 dicembre, racconta la nascita del nuovo album e la ricerca creativa dell'artista.

Il viaggio artistico e personale di Cesare Cremonini diventa protagonista di un nuovo documentario esclusivo, Cremonini - Amateur Forever, in arrivo su Sky e in streaming su NOW dall'8 dicembre. Diretto da Pepsy Romanoff, il film esplora le motivazioni profonde che hanno spinto Cremonini a realizzare Amateur, il suo decimo album di inediti, andando oltre il semplice racconto della produzione musicale.

Immagini intime, momenti spontanei e riflessioni si alternano in una narrazione che mette al centro il desiderio di libertà creativa e la volontà di rimettere in discussione le proprie certezze. Accanto a Cremonini, alcuni grandi nomi della musica italiana e internazionale come Salmo, Malika Ayane, Fabri Fibra e Donny McCaslin, che hanno condiviso con lui il percorso di realizzazione dell'album.

Tutto ha inizio a marzo, a Londra, quando Pepsy Romanoff raggiunge Cremonini da solo per documentare la nascita di Amateur tra le mura dello studio di registrazione. L'obiettivo entra nel vivo del processo creativo, seguendo dialoghi, dubbi e intuizioni che accompagnano ogni scelta musicale. Sei mesi dopo, l'incontro con la troupe diventa occasione per un confronto sincero: Quando finalmente Cesare arriva, si racconta con sincerità, tornando sulle scelte, sulle idee e sulle riflessioni che hanno accompagnato quello che lui stesso aveva definito il suo più grande fallimento.

Il racconto si completa un mese dopo sul famoso palco londinese dello O2 Shepherd's Bush Empire, dove le canzoni del nuovo album prendono vita davanti al pubblico, chiudendo il cerchio su un progetto fortemente personale e autentico.

Profonda anche la consapevolezza che emerge dalle parole di Cremonini: Per raccontare la verità con la musica devi vivere delle esperienze personali che hanno bisogno di un tempo. Da questa esigenza nasce Amateur, un disco che rappresenta il coraggio di rischiare ancora, mettendo in discussione i traguardi raggiunti pur di preservare la libertà espressiva.

Le immagini del documentario raccontano questa evoluzione: dallo stile spontaneo e intimo delle riprese londinesi si passa allo spettacolo strutturato del concerto, due modi di narrare che riflettono la stessa ricerca di autenticità. L'ambiziosa collaborazione tra Sky e Cesare Cremonini si rinnova così con un progetto che intreccia musica, racconto e intrattenimento d'autore.

Prodotto da EXCEPT e scritto da Cesare Cremonini, Pepsy Romanoff e Igor Artibani, Cremonini - Amateur Forever si afferma come nuovo capitolo di una collaborazione che vuole valorizzare la musica e il percorso degli artisti italiani, offrendo al pubblico occasioni di scoperta che vanno oltre la superficie del successo.