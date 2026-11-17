È disponibile in digitale Hurt Me/Heal Me, il nuovo singolo indie rock della giovane cantautrice ucraina Something Girl. Il brano, prodotto da EGGWYTE (Dani Galenda), si distingue per il suo ritmo incisivo e il ritornello diretto, capace di rimanere immediatamente in testa agli ascoltatori.

La canzone nasce dalla necessità di Something Girl di usare la musica come terreno d'espressione, per dare voce a tutto ciò che con le parole non riusciva a comunicare. La storia raccontata in Hurt Me/Heal Me è quella di una ragazza qualunque alle prese con un amore complesso: si trova di fronte a una persona capace sia di prendersi cura di lei che di ferirla, e sceglie di vivere comunque questa relazione appieno, pur consapevole della sua fragilità.

Le mie canzoni non sono perfette, sono vere - racconta SOMETHING GIRL - Sono per chi ha amato troppo, per chi si è sentito spezzato, per chi ha pianto in silenzio e poi ha trovato la forza di ricominciare. Sono per chi sente "qualcosa" dentro, ma non sa che cosa. Per chi si sente "qualcuno", ma non sa ancora chi.

Something Girl, nome d'arte di Anastasiia Sazonova, è nata a Kiev nel 2003 e ha iniziato il suo percorso artistico dopo essersi appassionata all'ukulele guardando un videoclip di LP in televisione. A soli sedici anni scrive la sua prima canzone e, parallelamente agli studi alberghieri e alle esperienze di lavoro fra cucina e cocktail bar a Torino, trova nella musica una vera e propria necessità espressiva. In seguito si avvicina alla fotografia e al videomaking prima di trasferirsi a Milano, dove lavora come agente immobiliare e continua a comporre e crescere come artista.

La svolta arriva con l'incontro di un produttore che la spinge a credere nella propria voce: nascono così singoli come I Don't Love You Anymore, Alive, I'm Such A Mess, Ecstasy e Just A Friend. La scrittura diventa presto il suo rifugio: il luogo più sicuro per trasmettere le emozioni che fatica a esprimere a voce. Con Hurt Me/Heal Me conferma la sua presenza nella nuova scena pop e indie europea, portando al pubblico una narrazione autentica, diretta e spontanea, capace di parlare a chiunque abbia vissuto le sfumature complesse dei sentimenti.