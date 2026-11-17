Il Natale arriva in anticipo per i fan più giovani di Carolina Benvenga, con una doppia sorpresa all'insegna della musica e del divertimento. Sul suo canale YouTube, che conta oltre 2 miliardi di visualizzazioni e più di 1,3 milioni di iscritti, è già disponibile il video ufficiale della Zenzero Dance, la nuova baby dance che promette di diventare il tormentone delle feste natalizie, coinvolgendo grandi e piccini in balli e allegria.

Per i più piccoli è online anche Babbo Natale, un nuovo video animato della serie Carolina Children. Ma le novità non finiscono qui: dall'11 dicembre sarà disponibile in formato fisico e digitale Tata Carolina - Colonna sonora ufficiale, il nuovo album di Carolina Benvenga, già preordinabile, che raccoglie la soundtrack della serie TV Tata Carolina. La serie sarà trasmessa in prima visione su Rai Yoyo e RaiPlay dal 12 al 21 dicembre, e a partire dal 22 dicembre sarà accessibile anche su Netflix.

Un appuntamento speciale attende i fan sabato 21 novembre, quando Carolina Benvenga sarà protagonista di un evento imperdibile presso la Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano durante la Milano Music Week. L'ingresso è gratuito e l'iniziativa prevede attività ludiche, momenti di baby dance e tante sorprese dal mondo di Tata Carolina, pensate sia per bambini che per le loro famiglie.

Carolina Benvenga, classe 1990, è una delle personalità più amate della TV dei ragazzi e una vera e propria star sul web. Debuttando giovanissima, ha costruito una solida carriera tra cinema e televisione prima di dedicarsi completamente al pubblico infantile con Rai Kids. Grande successo ha riscontrato la sua conduzione de La Posta di YoYo e delle recenti edizioni dello Zecchino d'Oro. Oltre al web, Carolina si è affermata anche come cantante e autrice di celebri baby dance, collaborando con Sony Music e pubblicando diversi album, tra cui il disco natalizio Un Natale favoloso e l'atteso Tata Carolina - Colonna sonora ufficiale in uscita.

Empatia, spontaneità e capacità di trasmettere messaggi positivi ed educativi la rendono una star del web per bambini e famiglie. Al suo attivo anche tre libri per l'infanzia e spettacoli teatrali sempre sold out. Tra progetti discografici, doppiaggio e nuove serie animate, Carolina Benvenga continua a sorprendere e ad essere un punto di riferimento nell'intrattenimento per l'infanzia, offrendo prodotti innovativi e sempre attenti ai valori educativi.