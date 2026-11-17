Lancia celebra i suoi 120 anni a Milano AutoClassica 2026 con dodici modelli iconici e un focus su eleganza, innovazione e trionfi nel motorsport italiano.

Lancia festeggia il suo 120esimo anniversario a Milano AutoClassica 2026, sottolineando una storia unica fatta di eleganza italiana, innovazione ingegneristica e straordinari successi nel motorsport. L'evento, in programma a Fiera Milano Rho dal 19 al 22 novembre, vede protagonista una selezione di dodici vetture iconiche provenienti dall'Heritage HUB di Torino, tracciando un viaggio che va dalla 12 HP del 1908 fino ai più celebri modelli stradali e da competizione.

Allo stand ufficiale Lancia Classiche spiccano la Gamma del 1976 insieme alla nuova Gamma, simbolo di continuità tra passato e futuro per l'ammiraglia del marchio. Completano l'esposizione la raffinata Aurelia B24 Spider del 1955 e la leggendaria Rally 037 del 1983 nella livrea Martini Racing, unite dall'inconfondibile DNA sportivo e dal design innovativo che da sempre caratterizza Lancia.

Nell'area Celebration, dedicata appositamente ai 120 anni del marchio, altre nove vetture illustrano l'evoluzione internazionale di Lancia, testimoniando tappe fondamentali nella storia tra design, tecnologia e successi nelle gare mondiali. Non manca uno sguardo al futuro del motorsport: dopo il ritorno alle competizioni nel 2025, la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale ha conquistato il titolo mondiale WRC2 a squadre nella stagione d'esordio 2026, riportando Lancia ai vertici del rally internazionale.

Durante la giornata inaugurale del 19 novembre, sono previsti due momenti di approfondimento dedicati all'anniversario, con la partecipazione di Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, e Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally, oggi ambasciatore e collaudatore della casa torinese, affiancato da Luca Martello di Lancia Corse.

Nel cuore dello stand Lancia Classiche si incontrano due generazioni dell'ammiraglia del Marchio. La nuova Lancia Gamma, dopo l'anteprima mondiale a Parigi, è esposta accanto alla Gamma originale del 1976, che celebra il suo 50° anniversario. Insieme, i due modelli mostrano come il design italiano distintivo, il comfort e l'innovazione tecnologica siano rimasti centrali per Lancia nelle diverse epoche.

Il nuovo crossover fastback Gamma, sviluppato per il mercato europeo e prodotto nello stabilimento italiano di Melfi, rappresenta una reinterpretazione moderna dei valori del marchio. Accanto, la Gamma storica del 1976 esprime ancora oggi l'unione tra design essenziale, lusso e ingegneria innovativa grazie alla carrozzeria aerodinamica, all'abitacolo spazioso e al motore boxer da 2,5 litri interamente in alluminio.

L'eleganza viene celebrata con l'Aurelia B24 Spider del 1955, vero capolavoro di Pininfarina prodotto in soli 240 esemplari, le cui linee fluide e il parabrezza panoramico sono passati alla storia anche grazie all'iconico film Il sorpasso. Sul fronte delle competizioni spicca la Lancia Rally 037 del 1983, campione mondiale con trazione posteriore e protagonista indiscussa della mitica livrea Martini Racing, ultimo modello due ruote motrici a vincere il mondiale Costruttori nel World Rally Championship.

Nell'esposizione spiccano anche nove icone dell'Heritage HUB di Torino. Il percorso inizia con la pionieristica 12 HP del 1908, la prima vettura prodotta da Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin, per proseguire con l'Artena Cabriolet del 1931 e l'Aprilia del 1936, esempi di avanguardia tecnica e design torinese degli anni Trenta. Gli anni Cinquanta sono rappresentati dalla monoposto di Formula 1 Lancia D50 e dalla Flaminia Berlina del 1957 firmata Pininfarina. Il mito dei rally si rinnova nella Lancia Stratos HF stradale, autentica leggenda dei rally mondiali, e nella Delta HF Integrale Evoluzione, regina imbattuta del mondiale costruttori per sei stagioni consecutive. La rassegna si completa con la Gamma Coupé del 1976 e la Thema 8.32 del 1986 con motore Ferrari, simboli di raffinatezza e propensione alle prestazioni d'eccellenza.

A completare il viaggio è la nuova Lancia Gamma LX completamente elettrica, con una potenza di 230 CV, incarnazione dell'approccio del marchio all'elettrificazione unendo tecnologia, carattere ed emozione, continuità di 120 anni di tradizione e innovazione.