Mobrici si prepara a tornare sulla scena con un regalo speciale per i suoi fan: il nuovo singolo Clash sarà disponibile ovunque da venerdì 20 novembre, in concomitanza con l'inizio dei tre appuntamenti live dedicati al decennale di Avete Ragione Tutti, lo storico album d'esordio dei Canova. Il tour, che partirà dall'Atlantico di Roma il 20 e il 21 novembre (date già sold out) e terminerà il 2 dicembre al Fabrique di Milano, rappresenta una delle tappe più attese dell'anno per gli appassionati dell'indie pop italiano.

Clash è una fotografia intima di contrasti interiori e suggestioni urbane. Mobrici racconta la frenesia e il desiderio di vivere tutto intensamente, contrapponendo questa energia alla voglia di rallentare per ritrovare sé stessi tra le piccole cose di ogni giorno. In un'atmosfera quasi cinematografica, il brano evoca immagini della città: palazzi neri, pioggia sugli ombrelli, turisti e vite che si incrociano solo per un attimo. "Clash racconta un conflitto interiore: da una parte la frenesia, il bisogno di vivere tutto, di inseguire incontri, emozioni e possibilità; dall'altra il desiderio di rallentare e occuparsi delle cose più semplici. Intorno, ci sono le immagini di una città che scorre: i palazzi neri, la pioggia sugli ombrelli, i turisti, le code fuori dai concerti e le vite degli altri che si sfiorano senza mai incontrarsi. C'è la sensazione di aver mancato qualcuno, forse senza averlo mai incontrato davvero. E poi ci sono i basilici da annaffiare, il tentativo di non farsi troppo male, di prendersi cura di qualcosa. Forse Clash sta proprio in questo: nel voler vivere tutto intensamente e, allo stesso tempo, nel cercare un modo per stare un po' più tranquilli nel mondo." racconta l'artista.

Questi concerti speciali rappresentano un omaggio al percorso artistico di Mobrici, autore, cantante e frontman dei Canova. L'album Avete Ragione Tutti, pubblicato nel 2016, ha segnato una generazione descrivendo con parole semplici amori sbagliati, amicizie, notti infinite e la tipica sensazione di non sapere cosa fare della vita davanti. Dieci anni dopo, Mobrici riporta sul palco l'intero disco, permettendo alle canzoni di evocare ricordi e di accompagnare i fan in un viaggio tra passato e presente.

La carriera di Mobrici ha vissuto un nuovo inizio nel 2026 con la pubblicazione dell'album SUPERNOVA, che ha preceduto un concerto da protagonista all'Alcatraz di Milano e una stagione di festival estivi. Da sempre multiforme e incline all'autobiografia, il cantautore milanese si conferma come una delle voci più originali della scena italiana, capace di raccontare storie personali che appartengono a tutti.

I biglietti per la tappa milanese del tour sono disponibili nei circuiti ufficiali. Gli organizzatori raccomandano l'acquisto esclusivamente tramite i canali autorizzati. Per ulteriori informazioni sugli eventi, i fan possono consultare i canali ufficiali degli organizzatori.

I tre appuntamenti saranno l'occasione unica per ritrovare il Mobrici di ieri e di oggi, cantare insieme e lasciarsi trasportare da una generazione di musica che continua a evolversi e a segnare il tempo.