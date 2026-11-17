La rock band italiana The Sun torna sulle scene con un nuovo singolo che mette al centro la forza trasformativa dell'amore autentico. Disponibile in radio e in digitale, Come è semplice l'amore (quando d'amore ce n'è) racconta con energia e profondità come i piccoli gesti condivisi nella quotidianità possano rendere straordinaria la vita a due.



La band, nata nel 1997 a Thiene con il nome Sun Eats Hours e diventata The Sun nel 2009 dopo un'importante evoluzione artistica e spirituale, porta avanti da anni un progetto musicale che fonde sonorità rock, testi in italiano e messaggi di speranza e positività. Con oltre 1000 concerti in 20 stati di 4 continenti, tra cui le Giornate Mondiali della Gioventù a Rio, Cracovia, Panamà e Lisbona, The Sun si conferma una delle realtà più dinamiche della scena italiana.



Il videoclip, già online e diretto dal celebre regista Gaetano Morbioli, alternando momenti di vita quotidiana di coppia con la performance del gruppo, restituisce in immagini il senso profondo della canzone. Si tratta di una vera e propria celebrazione della semplicità, dei gesti di cura e attenzione, intrecciati con viaggi ed esperienze di scoperta.



Estratto dall'album Fuoco Dentro, il brano si distingue per una scrittura intima ed evocativa. I The Sun dimostrano ancora una volta la loro capacità di attingere a esperienze vissute per offrire spunti di riflessione su temi universali. Un sentimento capace di dare un nuovo significato alle cose di ogni giorno, trasformando la quotidianità in uno spazio di gratitudine, meraviglia e appartenenza.



A sancire l'impegno della band sul piano umano e sociale sono i prestigiosi riconoscimenti ottenuti, tra cui la Medaglia del Pontificato conferita nel 2016 a Francesco Lorenzi, frontman e autore, e il premio come Miglior Band-Artista ai Catholic Music Awards in Vaticano in occasione del Giubileo 2025. La formazione si distingue inoltre per i numerosi progetti di solidarietà in Medio Oriente e per l'attività di sensibilizzazione su tematiche giovanili.



Il brano Come è semplice l'amore (quando d'amore ce n'è) si afferma come nuova tappa nel percorso dei The Sun, offrendo una testimonianza rock e positiva sul valore dell'amore autentico.