Svelate le prime immagini della seconda stagione di Slumberkins - Amici coccolosi, la celebre serie per bambini prodotta da The Jim Henson Company e ispirata all'amato marchio di apprendimento emotivo Slumberkins. Il debutto dei nuovi episodi è atteso per il 5 febbraio 2027 su Apple TV, con grande attesa da parte dei piccoli spettatori e delle loro famiglie.

La serie, già candidata agli Emmy, è pensata per i bambini in età prescolare e unisce la magia dei burattini, tecniche miste e animazione 2D per animare i personaggi amati come Bigfoot, Unicorno, Bradipo, Yak e Volpe. Attraverso storie coinvolgenti e avventure toccanti, il programma guida i più piccoli in un viaggio alla scoperta delle proprie emozioni, contribuendo allo sviluppo della resilienza e delle competenze socio-emotive fondamentali.

I nuovi episodi affronteranno tematiche profonde e attuali per l'universo infantile, tra cui dinamiche familiari, delusione, insicurezza, amicizia, perfezionismo e lutto. Un approccio educativo che rende la serie uno strumento prezioso per la crescita emotiva dei bambini.

Nel cast dei doppiatori tornano Brayden Morgan (Bigfoot), Olive Baity (Unicorno), Miles Flack (Bradipo), Araceli Prasarttongosoth (Yak) e Yonas Kibreab (Volpe), con la narrazione di Jennifer Hale. Tra le voci anche Jason Ritter nel ruolo del padre di Volpe, Pamela Adlon come madre di Volpe, Adelynn Spoon nei panni di Kit, Yvette Nicole Brown come madre di Yak e Josh Banday come padre di Bigfoot.

La serie è stata creata per la televisione da Alex Rockwell e vede tra i produttori esecutivi Halle Stanford della Jim Henson Company, le fondatrici di Slumberkins Callie Christensen e Kelly Oriard. Il dottor Dan Siegel, esperto in sviluppo umano, contribuisce al progetto come consulente nell'ambito dell'iniziativa Changemaker. Inoltre, la colonna sonora sarà arricchita da brani originali della cantautrice Ingrid Michaelson, candidata agli Emmy.

Con Slumberkins - Amici coccolosi, Apple TV consolida il suo impegno nei confronti dell'intrattenimento educativo per bambini e famiglie, proponendo un'offerta sempre più ricca di serie animate e live action premiate e apprezzate da pubblico e critica. Il catalogo comprende successi come Un minotauro per fratello, Wonder Pets in città, la trilogia animata WondLa, Yo Gabba GabbaLand!, L'isola delle forme, Goldie - Un mondo a colori, i numerosi special Snoopy e molte altre produzioni che arricchiscono la proposta di contenuti family.

Apple TV continua a distinguersi nel panorama dello streaming internazionale grazie a una programmazione esclusivamente originale, a premi e riconoscimenti prestigiosi e a una copertura globale su oltre un miliardo di dispositivi. Il servizio si conferma una destinazione privilegiata per chi cerca storie di qualità, intrattenimento e crescita per i più piccoli.