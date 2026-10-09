Alberto Fortis lancia Shopping con Alanis e annuncia il nuovo album Sentimental City

Alberto Fortis torna sulle scene musicali dopo dodici anni dal suo ultimo album di inediti, sorprendendo i fan con il nuovo singolo Shopping con Alanis. Da oggi il brano è disponibile in digitale e nelle principali radio, accompagnato da un videoclip che ne interpreta i temi principali attraverso immagini grafiche e un contesto urbano contemporaneo.

Il videoclip si distingue per la fusione tra elementi virtuali e reali, ambientato in un moderno shopping center che diventa simbolo di uno spazio sospeso, un non luogo, capace di rappresentare le nuove dinamiche sociali e la ricerca di connessioni autentiche. Le immagini evocano le sonorità e i temi dell'album Sentimental City, suggerendo nuovi codici comportamentali e relazionali. La narrazione visiva si chiude con la comparsa della natura all'interno dello spazio urbano, segno di un equilibrio possibile e necessario per il futuro della città.

Shopping con Alanis anticipa l'uscita di Sentimental City, atteso album di inediti che sarà disponibile dal 23 ottobre sia in versione fisica che digitale, distribuito da ADA Music Italy per Azzurra Music. Il preorder dell'album è già attivo online per chi desidera assicurarsi il disco con anticipo.

L'annuncio arriva in un momento di grande vitalità per Fortis, reduce da una stagione intensa di live culminata in eventi sold out come il concerto al Castello Sforzesco di Milano, un doppio tutto esaurito al Blue Note e la partecipazione a Musicultura, ribadendo il suo forte legame con il pubblico e la scena musicale italiana.

A sottolineare lo spirito del nuovo progetto, Fortis dichiara: Sentimental City Ci aspetta, abitiamoLa insieme.