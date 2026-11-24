La BYD Dolphin Surf conquista la valutazione massima di cinque stelle Green NCAP, il modello più compatto che il colosso cinese, leader mondiale nei veicoli a nuova energia, propone in Europa. Nel test indipendente la vettura ha raggiunto un punteggio complessivo pari al 96%, grazie a parametri come l'efficienza energetica e le emissioni calcolate lungo l'intero ciclo Well-to-Wheel.

Non è la prima volta che questo modello attira l'attenzione. Lo scorso anno la Dolphin Surf era stata premiata come World Urban Car of the Year, e il nuovo traguardo arriva a pochi mesi di distanza dal successo nei crash test Euro NCAP, dove la stessa auto aveva già ottenuto il massimo di cinque stelle sul fronte della sicurezza.

La casa automobilistica vuole far uscire dai centri studi le soluzioni sviluppate nella ricerca, puntando su sicurezza e sostenibilità, e intende renderle disponibili anche su una vettura di dimensioni contenute.

Nella sezione Clean Air la Dolphin Surf si distingue in modo particolare. La valutazione non riguarda soltanto i gas di scarico, ma anche le emissioni non legate allo scarico, come l'usura di pneumatici e freni. Vengono inoltre considerati gli inquinanti generati lungo tutto il ciclo di vita, dalla costruzione dell'auto alla produzione dell'energia necessaria per farla funzionare, fino alla manutenzione e allo smaltimento finale con riciclo dei materiali.

Il punteggio assegnato alle emissioni di gas è pari a 9,9 su 10. Il risultato dipende dai consumi energetici contenuti, dalle dimensioni ridotte, dal peso limitato e dalla capacità elevata della batteria.

Aleksandar Damyanov, Technical Manager di Green NCAP, sottolinea i meriti della vettura con queste parole: "La DOLPHIN SURF deve i suoi ottimi risultati di sostenibilità Green NCAP non solo alle dimensioni compatte e alla batteria ridotta ed efficiente, ma anche al basso consumo energetico ottenuto nei nostri test. Ciò che rende l'auto estremamente interessante per i consumatori è la sua performance ben bilanciata in tutte e tre le aree della valutazione dell'esperienza di guida, affiancate da una valutazione di sicurezza Euro NCAP a cinque stelle."

Tra gli elementi valutati figura anche la funzione Vehicle-to-Load, che consente di cedere energia a dispositivi esterni con una potenza massima di 3,3 kW.