Lancia celebra il Torino Film Festival con Nuova Gamma ed eleganza italiana

Lancia diventa automotive partner del 44° Torino Film Festival, celebrando i 120 anni del marchio e portando in scena la Nuova Gamma:eleganza e design italiano.

Lancia rafforza il suo legame storico con la città di Torino diventando automotive partner della 44° edizione del Torino Film Festival, una delle manifestazioni cinematografiche più rinomate d'Italia. L'iniziativa rappresenta un incontro tra cinema, cultura, design ed eccellenza italiana in occasione delle celebrazioni per il 120° anniversario del marchio, fondato nel capoluogo piemontese il 27 novembre 1906.

Dal 24 novembre al 2 dicembre, una flotta di Nuova Lancia Gamma accompagnerà attori, registi, ospiti e personalità del mondo del cinema nei loro spostamenti legati al Festival, trasformando le strade di Torino in una passerella di eleganza contemporanea. Questa collaborazione sottolinea i valori che da sempre contraddistinguono Lancia: eleganza, design, innovazione e una profonda connessione con la cultura italiana.

Il concept scelto per questa speciale presenza al Festival è LANCIA. L'eleganza entra in scena: un autentico manifesto dello stile e del ruolo che il marchio torinese ha saputo ritagliarsi non solo nel settore automobilistico, ma anche nell'immaginario cinematografico. Lancia, infatti, è stata protagonista in diversi film iconici, come l'Aurelia B24 ne Il Sorpasso, la Gamma in Giallo napoletano e la celebre 037 raccontata in Race for Glory.

Quest'anno, l'evento vedrà un omaggio alla figura leggendaria di Marilyn Monroe, emblema del fascino femminile senza tempo. Lancia sfrutterà l'opportunità per celebrare le grandi icone femminili del cinema, rintracciando l'essenza dell'eleganza nella commistione tra donne, automobili e grande schermo. Il Festival si trasformerà così in uno scenario unico, in cui tradizione e visione contemporanea del brand dialogano tra loro.

Durante la manifestazione, la Nuova Lancia Gamma, ammiraglia del marchio, sarà protagonista come nuova espressione dell'eleganza italiana. Con il suo design raffinato, il comfort elevato e la cura dei dettagli, Gamma promette di confermare la vocazione di Lancia per l'innovazione e la bellezza senza tempo.

Attraverso questa partnership, Lancia rinnova la sua relazione con Torino superando i confini dell'auto e abbracciando il cinema, l'arte e la cultura. Come alcuni film e le loro protagoniste, vetture come quelle Lancia sono diventate vere e proprie icone capaci di attraversare il tempo e raccontare, oggi, una nuova storia di stile italiano.