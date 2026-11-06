Hasbro Games Junior Collection: tre classici rivivono nei videogiochi per famiglie

Hasbro Games Junior Collection è ora disponibile su console e PC, portando tre dei giochi da tavolo più amati di Hasbro in una versione digitale pensata per i più giovani e le loro famiglie. Realizzata da Outright Games in collaborazione con Hasbro, questa raccolta offre una nuova occasione di divertimento in famiglia, unendo gli intramontabili Monopoly Junior, Cluedo Junior e Il Gioco della Vita Junior in un'esperienza videoludica accessibile anche ai bambini.



Il gameplay di ciascun titolo è stato adattato per garantire semplicità e immediatezza, con regole semplificate che permettono a tutti di iniziare a giocare rapidamente. In Monopoly Junior, lanciando i dadi e acquisendo proprietà, i giocatori possono sfidarsi in partite rapide e coinvolgenti, puntando alla vittoria grazie a strategie intuitive. In Il Gioco della Vita Junior, invece, ogni partita diventa un viaggio tra sorprese e scelte divertenti, dove girare la ruota e collezionare stelle scandisce il ritmo dell'avventura. Infine, Cluedo Junior mette alla prova l'intuito dei piccoli investigatori, chiamati a risolvere misteri raccogliendo indizi e depennando sospetti.



La raccolta consente a fino a quattro giocatori di sfidarsi in locale, condividendo il divertimento anche offline con amici, fratelli e genitori. È inoltre possibile personalizzare il proprio avatar e sbloccare nuovi completi o oggetti estetici, aggiungendo un tocco personale alle serate di gioco in famiglia.



Soddisfazione e orgoglio emergono dalle parole di Robin Flodin, CEO di Roundtable Interactive Group: Siamo davvero lieti di riunire insieme questi tre amati giochi della serie Junior per tutta la famiglia per la prima volta nella storia dei videogiochi. Hasbro Games Junior Collection offre a bambini e famiglie la possibilità di divertirsi insieme con giochi che già conoscono e amano, introducendo al tempo stesso nuove funzionalità multiplayer e di personalizzazione per rendere l'esperienza ancora più personale. Che si tratti di acquistare proprietà in Monopoly Junior, ottenere stelle in Il Gioco della Vita Junior o risolvere un mistero in Cluedo Junior, con Hasbro Games Junior Collection siamo davvero orgogliosi di offrire alle famiglie un nuovo modo per giocare a questi iconici giochi da tavolo e non vediamo l'ora di sapere come questa nuova raccolta andrà a migliorare le serate di gioco in famiglia.



Hasbro Games Junior Collection è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e PC, offrendo un modo moderno di vivere la magia dei classici giochi da tavolo e rafforzare il piacere del gioco condiviso tra le mura di casa.