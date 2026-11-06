Pictures of You: mostra fotografica in realtà aumentata celebra Massimo Cotto a Milano

Dal 19 al 22 novembre, il Volvo Studio Milano ospita la nuova edizione di Pictures of You, mostra fotografica in realtà aumentata ideata da Henry Ruggeri e prodotta da Rebel House, con il contributo di Chiara Buratti. L'evento, inserito nella Milano Music Week, propone un'esperienza unica in cui musica, fotografia e tecnologia si intrecciano per celebrare la carriera e le storie di Massimo Cotto.

Le fotografie, realizzate da Henry Ruggeri, storico fotografo di Virgin Radio, prendono vita tramite la realtà aumentata grazie all'app Notaway. I visitatori potranno interagire con le immagini, esplorando contenuti digitali e ascoltando i racconti esclusivi raccolti e narrati dalla voce inconfondibile di Massimo Cotto. La mostra offre un percorso immersivo tra immagini, aneddoti e memoria musicale, coinvolgendo il pubblico in una narrazione intensa e personale.

L'inaugurazione si terrà giovedì 19 novembre alle ore 19.00. Durante il talk d'apertura interverranno Henry Ruggeri, Chiara Buratti, Mattia Priori di Rebel House e il team del Volvo Studio Milano. A condurre saranno Alteria e Ketty Passa, voci di Virgin Radio, seguite dal live show della stessa Ketty Passa, cantautrice e artista poliedrica.

Il catalogo fotografico Pictures of You Live, prodotto da Gallucci Editore, sarà disponibile in loco. Questa nuova pubblicazione completa il progetto editoriale con altri 31 racconti dedicati alle immagini esposte, proseguendo l'opera di narrazione iniziata con il primo volume.

La mostra è visitabile con i seguenti orari: giovedì 19 novembre dalle 19.00 alle 21.00, venerdì 20 e sabato 21 novembre dalle 10.00 alle 22.30, domenica 22 novembre dalle 10.00 alle 19.00. Altri appuntamenti speciali tra talk, concerti live e storytelling sono previsti nei giorni dell'evento e saranno annunciati prossimamente.

Rebel House, l'impresa creativa di Mattia Priori e Serena Pierfranceschi, consolida il suo impegno nella promozione di eventi culturali e artistici di rilievo nazionale. La realtà, attiva nel campo dei festival e mostre itineranti, valorizza i contenuti culturali grazie a una nuova sede operativa e servizi dedicati a comunicazione e brand identity.

Volvo Studio Milano si conferma come punto di riferimento culturale cittadino, proponendo un ambiente suggestivo e grandi eventi che riflettono i valori di sicurezza, sostenibilità e innovazione tipici del marchio.