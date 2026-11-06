SENZA CRI pubblica il nuovo EP NO CAP e annuncia due live a Roma e Milano

SENZA CRI torna protagonista della scena musicale con la pubblicazione del nuovo EP NO CAP, disponibile dal 6 novembre su tutte le piattaforme digitali. Il progetto, distribuito da ADA/Warner Music Italy per Wea e Sensei Records, arriva dopo il successo dei singoli Strade, Notte Selvaggia e La Mia Natura e rappresenta un manifesto di autenticità in linea con lo spirito della Generazione Z.



L'espressione NO CAP - che in gergo significa senza bugie e senza filtri - racchiude perfettamente il messaggio del nuovo lavoro: il coraggio di mostrarsi senza maschere, esaltando ogni sfaccettatura delle proprie identità, desideri e contraddizioni. Attraverso sette brani, SENZA CRI esplora tematiche come fragilità, istinto, romanticismo e ambizione, trasformando emozioni e vissuto personale in una narrazione diretta e senza compromessi.



La tracklist di NO CAP comprende: Eclissi, La Mia Natura, Superstar, Notte Selvaggia, Dangerous, Strade e Incendio. Ogni traccia rivela una diversa anima dell'artista: da atmosfere intime e cinematografiche alla sperimentazione elettronica, passando per pop contemporaneo ed elementi urban. Il lavoro vede la partecipazione di Stabber alla direzione artistica, con collaborazioni di Fiodor, Swan e Rocco Rampino per le produzioni.



Ad arricchire l'uscita di NO CAP, SENZA CRI presenta anche NO CAP Archive - Private Access, uno spazio digitale esclusivo dove i fan possono accedere a backstage, contenuti inediti e messaggi personali, rafforzando il rapporto con la community e dando spazio alla trasparenza e all'autenticità.



Londra costituisce il filo estetico conduttore del progetto: videoclip e shooting attraversano quartieri e vie meno note della capitale britannica, che assume il ruolo di metafora per percorsi, deviazioni e nuove prospettive.



Nel 2027 SENZA CRI porterà le nuove canzoni dal vivo con due concerti imperdibili: il 25 novembre al Largo Venue di Roma e il 26 novembre alla Santeria Toscana di Milano. Per la prima volta l'artista sarà accompagnato da una band al completo, offrendo al pubblico uno show dal forte impatto inedito. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 del 6 novembre su Ticketone e Ticketmaster.



Altra novità è la partnership con Eventi in Bus, che permetterà ai fan di raggiungere facilmente i luoghi dei live e tornare a casa in tutta comodità.



Classe 2000, artista non-binary, SENZA CRI ha già percorso importanti tappe della scena italiana: dall'EP d'esordio al Premio Tenco alla finale di Sanremo Giovani, fino al debutto nella scuola di Amici e ai grandi palchi come il Concertone del Primo Maggio a Roma. Nel 2024 e 2025 pubblica nuova musica e continua ad affermarsi come una delle voci più autentiche e rappresentative della nuova generazione, culminando adesso nella pubblicazione di NO CAP, testimonianza di libertà espressiva e consapevolezza contemporanea.