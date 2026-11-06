Soap pubblica l'album Sensible: fragilità, emozioni e nuove prospettive

Sensible è il nuovo album di soap, disponibile in digitale e in formato CD da mezzanotte. Un progetto che mette al centro la sensibilità come valore autentico, dove la musica diventa il luogo per fare ordine tra emozioni difficili, insicurezze e fragilità. Dopo i singoli Cigarette e Sophie, soap racconta se stessa senza nascondersi, trasformando le proprie esperienze in narrazione condivisa.

"Qui ci sentiamo soli davvero, la musica almeno rilassa le tempie", recita un passo emblematico del disco. Per soap, la musica nasce come diario personale in cui nostalgia, solitudine, storie e paranoie trovano spazio e voce. Un racconto che attraversa il contrasto tra la provincia e Milano, città che ha segnato profondamente il suo percorso e che rappresenta sia una sfida che un'opportunità di crescita. "Sensible nasce dal tentativo di filtrare quello che provo e metterlo nel contenitore corretto. Sono sempre stata una persona che sente molto e la musica, nel tempo, è diventata l'unico modo per non reprimere le emozioni, che siano positive o negative, e fare ordine nella mia testa. È un disco fatto di storie, nostalgia, paranoie e solitudine, tutte cose che credo accomunano la maggior parte di noi. Mi è piaciuto scriverlo un po' come fosse un diario. C'è dentro il contrasto tra la provincia dove sono cresciuta e Milano, una città con cui mi sono rapportata molto negli ultimi anni e in cui ho anche vissuto. Spesso mi ha fatto sentire stretta, ma la ringrazio perché mi ha dato ciò che mi serviva per trarne qualcosa di bello. Sensible è la fotografia di come ci si sente quando non si sa ancora bene come amarsi del tutto, ma ci si concede comunque di mostrare le proprie fragilità", racconta l'artista con sincerità.

Il disco si apre a tematiche universali: l'amore, il desiderio di essere scelti, la paura di non essere abbastanza, il bisogno di avvicinarsi a qualcuno e la necessità di proteggersi. L'amore viene raccontato nella sua dimensione più reale e instabile, tra ricerca, inseguimenti e mancanze che restano anche dopo la fine di una storia. Da domani alle 12:00 sarà online anche il videoclip ufficiale di "Ma Bébé", focus track che esplora relazioni disfunzionali, vuoti e la paura che anche i ricordi possano sbiadire.

Sensible è stato prodotto tra Italia e Francia, assumendo sfumature personali e internazionali che riflettono anche la doppia cultura di soap, cresciuta tra Italia e Algeria francofona. L'artista fonde con disinvoltura italiano e francese nei propri brani, donando unicità al suo stile. Tra le peculiarità troviamo anche l'espressione libera della propria sessualità, diventata parte integrante dell'universo musicale di soap.

Classe 2005, romana di nascita ma cresciuta a Latina, Sophie Ottone debutta come soap nel 2022. I suoi primi passi, caratterizzati da una forte inclinazione malinconica ma anche da una voglia di rinascita, l'hanno condotta a pubblicare una serie di singoli di successo, tra cui "domani forse", "macchina argento" e "via del corso", fino agli ultimi lavori che hanno anticipato Sensible. Nel 2024 viene notata tra i più promettenti nomi emergenti dalla scena nazionale, partecipa a festival prestigiosi e ad Amazon Breakthrough, oltre che alla selezione per Sanremo Giovani.

La tracklist di Sensible include: "Sophie", "Cigarette", "La Pioggia Cade", "Paura", "Soleil", "Stesa Bianchissima", "Ma Bébé", "Buona Vita", "Gran Finale". Con questo album, soap invita ad attraversare emozioni e cambiamenti senza paura di mostrarsi vulnerabili, lasciandosi conoscere davvero in tutte le proprie sfaccettature.