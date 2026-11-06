Awkwafina si reinventa chef su Apple TV: un viaggio tra famiglia, memoria e cucina

Awkwafina arriva su Apple TV con una serie originale che la vede protagonista di un emozionante viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti, alla ricerca delle radici della propria famiglia e di un gusto tutto da riscoprire.

La celebre attrice e comica, il cui vero nome è Nora Lum, si imbarca in una missione personale: riportare in vita il Lum's, lo storico ristorante cinese aperto dai suoi familiari nel quartiere di Flushing, New York. Ma un dettaglio non da poco la mette immediatamente alla prova: Awkwafina non sa cucinare.

Così, equipaggiata solo con la determinazione e il calore della sua famiglia, intraprende un percorso dall'alto valore identitario, scandito da lezioni ai fornelli e incontri con chef iconici come Roy Choi e Martin Yan, oltre all'amico e attore Jimmy O. Yang. In Texas, sfida i segreti del barbecue, mentre alle Hawai'i scopre la cultura tiki che ha segnato il menù originale della nonna. Un passaggio fondamentale è il corso intensivo presso il prestigioso Culinary Institute of America.

Il racconto si snoda tra episodi pieni di ironia, apprensione e ricordi: Il cibo diventa il filo conduttore di un viaggio nella storia della famiglia Lum: attraverso i ricordi del padre e della nonna, Awkwafina riscopre il significato di Lum's, lo storico ristorante di famiglia, e il ruolo che ha avuto nel costruire la loro identità e il senso di appartenenza alla comunità.

La sfida finale è al tempo stesso emotiva e culinaria: Awkwafina dovrà mettere alla prova le sue nuove competenze preparando una serata pop-up, con il cliente più esigente di tutti, sua nonna. Dai fornelli alla gestione del ristorante, fino alla (temporanea) rinascita del Lum's, il suo viaggio diventa lo specchio di un'intera generazione in cerca delle proprie origini.

Grazie al supporto della famiglia e dei maestri incontrati sulla strada, Awkwafina si reinventa chef, trasformando le proprie incertezze in ingredienti per una storia di memoria, affetto e riscoperta. La serie porta in scena la forza delle tradizioni familiari, il valore dell'identità e la magia dei sapori che sanno unire generazioni.