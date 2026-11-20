Da oggi è disponibile in radio e su tutte le principali piattaforme digitali Vivian, il nuovo singolo inedito di Alex Fontana, concorrente di X Factor 2026 nella squadra guidata da Jake la Furia. Il brano è pubblicato dalle etichette Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Il pezzo ha un carattere intenso e sensuale e racconta una storia d'amore che si consuma lentamente, tra attrazione, colpa e il timore di essere lasciati. Il testo è firmato dallo stesso Fontana insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo e Gianmarco Manilardi, che si è occupato anche della produzione.

Al centro del racconto c'è una donna magnetica e difficile da afferrare, con i capelli biondi alla maniera di Marilyn Monroe, lo sguardo glaciale e un teschio tatuato sul braccio. È una presenza a cui è difficile sottrarsi, anche quando si intuisce che la passione finirà per ferire.

La canzone non nasconde nulla: attraverso immagini forti e un linguaggio diretto descrive un rapporto in cui l'affetto viene dato fino a esaurirsi, i baci smettono di arrivare e si sceglie comunque di restare. Il ritornello si chiude con un interrogativo sospeso, che chiede perché, tra le infinite alternative possibili, sia stata scelta proprio la persona che canta. Il pezzo alterna ironia e fragilità e mette in primo piano la voce e la personalità di Alex Fontana.

Alessandro Davide Fontana, questo il suo nome all'anagrafe, lavora come corriere e porta la musica con sé anche durante le giornate di lavoro. Nel tempo libero si esibisce come artista di strada, un contesto che considera uno dei momenti più autentici del suo percorso. Riservato all'inizio, si mostra spontaneo e solare quando prende confidenza con chi ha davanti.

Il singolo arriva nel pieno della stagione dei Live Show di X Factor 2026, programma Sky Original prodotto da Fremantle. Gli appuntamenti vanno in onda ogni giovedì alle 21.15 con diffusione su Sky Uno e streaming su NOW, dove i contenuti sono sempre disponibili on demand e visibili anche su Sky Go. In chiaro, il programma è trasmesso ogni martedì su TV8 e ogni mercoledì su Cielo.

Sono disponibili su tutte le piattaforme digitali anche gli inediti dei sette artisti in gara, pubblicati dalle etichette Atlantic Records e Warner Records.