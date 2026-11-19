Harry Potter illumina Roma e Milano con alberi di Natale ispirati a Hogwarts, accesi il 28 novembre e il 5 dicembre in attesa della serie su HBO Max.

Roma e Milano si preparano ad accogliere due installazioni natalizie ispirate al mondo di Hogwarts, con le accensioni fissate per sabato 28 novembre nella Galleria Alberto Sordi e per sabato 5 dicembre in Piazza della Scala. Gli allestimenti sono dedicati a Harry Potter e anticipano l'uscita della nuova serie HBO Original, che approderà su HBO Max a partire dal 25 dicembre in esclusiva.

Gli alberi non si limitano a un semplice addobbo festivo. Luci, decorazioni e ornamenti richiamano i simboli più riconoscibili della saga: le quattro Case di Hogwarts, l'Hogwarts Express, i gufi, la celebre letterina e il logo della nuova produzione. Romani, milanesi e turisti potranno quindi osservare da vicino alcuni elementi che caratterizzeranno la serie, trovandosi davanti a scenari pensati per essere fotografati e condivisi.

Le due installazioni resteranno allestite per tutto il periodo delle feste, trasformandosi in un punto di ritrovo per fan, famiglie e curiosi. Nelle prossime settimane verranno comunicati nuovi dettagli sulle cerimonie di accensione e sulle attività riservate al pubblico, che coinvolgeranno chi prenderà parte agli appuntamenti di Roma e Milano.

Sul fronte televisivo, Harry Potter e la Pietra Filosofale è tratta dai celebri romanzi di J.K. Rowling e sarà scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ne cura anche la guida come showrunner e produttrice esecutiva. Mark Mylod ricopre il ruolo di produttore esecutivo e dirige diversi episodi della serie, pensata per far scoprire Hogwarts a una nuova generazione di spettatori.

La produzione è curata da HBO in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV figurano come produttori esecutivi, insieme a David Heyman di Heyday Films.