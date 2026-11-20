Mobrici pubblica oggi il singolo Clash e annuncia tre date live per i 10 anni di Avete ragione tutti: due sold out a Roma e una a Milano il 2 dicembre.

Mobrici pubblica oggi Clash, il suo nuovo singolo, disponibile da venerdì 20 novembre in tutti gli store e sulle piattaforme. Il brano esce per l'etichetta Maciste Dischi in collaborazione con Sony Music Italy e arriva nel giorno in cui il cantautore torna dal vivo con il primo di tre concerti dedicati al decennale di Avete ragione tutti.

La canzone si muove tra incontri soltanto sfiorati, ricordi che riaffiorano e presenze che ricompaiono senza preavviso. Il racconto attraversa strade e atmosfere urbane, costruendo un mosaico di scorci metropolitani quasi cinematografici e dettagli surreali, fatto di frammenti, sensazioni e piccoli scossoni emotivi.

Lo stesso Mobrici ne spiega il senso, parlando di un conflitto interiore tra l'urgenza di vivere ogni cosa e il bisogno di fermarsi: "Clash racconta un conflitto interiore: da una parte la frenesia, il bisogno di vivere tutto, di inseguire incontri, emozioni e possibilità; dall'altra il desiderio di rallentare e occuparsi delle cose più semplici. Intorno, ci sono le immagini di una città che scorre: i palazzi neri, la pioggia sugli ombrelli, i turisti, le code fuori dai concerti e le vite degli altri che si sfiorano senza mai incontrarsi. C'è la sensazione di aver mancato qualcuno, forse senza averlo mai incontrato davvero. E poi ci sono i basilici da annaffiare, il tentativo di non farsi troppo male, di prendersi cura di qualcosa. Forse Clash sta proprio in questo: nel voler vivere tutto intensamente e, allo stesso tempo, nel cercare un modo per stare un po' più tranquilli nel mondo."

Il 2026 del cantautore si è aperto con l'uscita dell'album SUPERNOVA, un lavoro che segna una svolta sia artistica sia personale. Il ritorno dal vivo di marzo all'Alcatraz di Milano è stato seguito da un'intera estate sui palchi dei festival italiani, all'interno del SUPERNOVA Summer Tour 2026. Nato batterista, il musicista milanese ha iniziato a scrivere canzoni con la chitarra a 14 anni e per anni ha guidato i Canova come frontman, band simbolo dell'indie pop nostrano.

Ora è il momento di guardare indietro. Nel 2016 i Canova pubblicavano Avete ragione tutti, disco di culto della scena indipendente in cui Mobrici firmava testi e musica, e a dieci anni di distanza quei versi suonano diversi: alcuni fanno sorridere, altri pungono, altri ancora sembrano scritti la settimana scorsa, magari dopo una nottata lunga oltre il previsto o una telefonata che sarebbe meglio evitare.

Il progetto prende il via venerdì 20 novembre 2026 all'Atlantico di Roma. La seconda serata si terrà sabato 21 novembre 2026 sempre all'Atlantico, e le due date della capitale risultano già sold out. L'appuntamento conclusivo è fissato per mercoledì 2 dicembre 2026 al Fabrique di Milano.

Nelle tre serate Mobrici eseguirà per intero il disco, riportandolo sul palco a dieci anni dalla sua uscita. Le prevendite sono aperte online e nei consueti punti vendita. Le date sono prodotte e organizzate da VIVO Concerti, che invita il pubblico ad acquistare esclusivamente nei circuiti di biglietteria autorizzati, declinando ogni responsabilità per eventuali biglietti acquistati altrove. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell'organizzatore.