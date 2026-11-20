Gracie Abrams ha pubblicato la versione deluxe di "Daughter from Hell", il suo terzo album in studio, che si arricchisce di cinque brani aggiuntivi. La cantautrice, candidata ai GRAMMY, ha reso disponibile il progetto su tutte le piattaforme digitali e anche in formato fisico, con l'uscita fissata al 20 novembre 2026.

Tra le nuove tracce spiccano "Out of Nowhere", diventata una delle canzoni più amate dai fan dopo essere stata eseguita dal vivo durante il set al Glastonbury del 2025, e "Crazy Girl", presente in esclusiva nell'edizione in vinile e destinata a sbarcare per la prima volta anche sulle piattaforme digitali.

In coincidenza con l'annuncio, Abrams ha lanciato anche il singolo "Here You Come, There You Go", contenuto nella versione ampliata del disco e firmato insieme al produttore Jim-e Stack e all'autrice Amy Allen. Parlando con Zane Lowe nell'intervista per Apple Music, l'artista ha descritto le emozioni legate al brano con parole precise.

"provo la stessa emozione ogni volta che la ascolto, fin da quando l'abbiamo scritta, ed è davvero un dono. Ma in questo caso, mi ha fatto sentire come se mi riportasse indietro ai tempi della scuola elementare, media o superiore, quando si scopre una band che cattura l'attenzione. C'era qualcosa che ti faceva inevitabilmente pensare: "ecco, è proprio il mio genere!". Ed è stato davvero bello rivivere quella sensazione in studio con due persone con cui non avevo mai lavorato prima. È stata un'esperienza diversa, immagino. È stata una sensazione elettrizzante, e l'ho adorata. Sono quindi entusiasta che il brano esca solo un paio di mesi dopo che l'abbiamo realizzata."

Il disco era uscito in origine a luglio e ha segnato il primo esordio di Abrams al vertice della Billboard 200 statunitense. Il successo si è esteso oltreoceano, con il primo posto ottenuto anche in Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Irlanda e Nuova Zelanda.

Scritto e prodotto con Aaron Dessner, collaboratore di lunga data, il lavoro esplora le incertezze, la crescita e le tensioni emotive tipiche dei vent'anni. Il racconto, sincero e curato nei dettagli, restituisce un passaggio di maturazione che risulta al tempo stesso personale e universale, mostrando l'artista alle prese con il diventare adulta.

La critica ha messo in evidenza la capacità di Abrams come autrice. Rolling Stone ha sottolineato come la scrittura dei brani sia il suo punto di forza principale. Vogue ha osservato che le canzoni conservano un tono intimo, introspettivo e con sfumature folk, mentre la produzione, arricchita da archi e orchestrazioni, risulta più ampia e adatta ai palazzetti che l'artista frequenta oggi.

Il primo estratto del disco, "Hit the Wall", era uscito a maggio accompagnato da un videoclip ufficiale firmato da Renell Medrano.

Il disco precedente, "The Secret of Us", è uscito nel 2024 e ha portato Abrams al primo posto in Regno Unito, Australia e Paesi Bassi, con il secondo posto nella Billboard 200 americana. Tra i singoli più noti figurano "Close to You", primo ingresso solista nella Billboard Hot 100, e "I Love You, I'm Sorry", salito al nono posto nella classifica Spotify statunitense, al 31esimo della Hot 100 e nella top 20 globale della piattaforma. L'edizione deluxe di quel disco comprendeva sette tracce extra e tra queste "That's So True" ha raggiunto il sesto gradino della Hot 100, segnando il primo piazzamento di Abrams tra i primi dieci. In Italia sia "The Secret of Us" sia "That's So True" hanno ottenuto il disco d'oro.

Abrams è attiva dal 2019 e ha iniziato a scrivere canzoni a otto anni. Si è fatta conoscere con gli EP "minor" del 2020 e "This Is What It Feels Like" del 2021, e nel 2023 ha esordito con "Good Riddance", album che le è valso la candidatura come Miglior artista esordiente ai GRAMMY. Ha inoltre aperto alcune date dell'Eras Tour di Taylor Swift. Nel 2024 e nel 2025 ha girato il mondo con un tour da solista tra forum e arene. Fuori dalla musica è ambasciatrice di Chanel ed è diventata il volto di Coco Mademoiselle Crush Absolu, mentre debutterà come attrice nel film "Please" della A24, diretto da Halina Reijn.

Il Look at My Life Tour partirà il 2 dicembre da Denver. Le date italiane sono fissate per il 23 e il 24 maggio 2027 all'Unipol Dome di Milano, appuntamenti molto attesi dai fan del nostro Paese.