Da oggi è disponibile in digitale La Locandiera, il primo album del rapper romano IDRA Rxx, un lavoro che spinge il corrido trap verso una direzione inedita e più intima. Il progetto esce per l'etichetta No Regular Music, in collaborazione con Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Il lavoro prende ispirazione dalla commedia di Carlo Goldoni e dal suo personaggio principale, Mirandolina. Attorno a lei l'artista costruisce un racconto fatto di volti sempre diversi, che si affaccia anche nel mondo reale e si può esplorare online tramite il sito dedicato al progetto.

Il disco arriva dopo i singoli MOLLY GIRL, BARBARA e L'ERBA VOGLIO, che hanno già fatto conoscere al pubblico le diverse anime dell'artista. IDRA Rxx si è imposto nella nuova scena underground capitolina grazie a uno stile che mescola i ritmi dei corridos tumbados con sonorità più sentimentali, dando vita al corrido love, una versione romantica del genere di cui viene considerato il pioniere.

La Locandiera si presenta come una figura seducente, imprevedibile e contraddittoria. Nel corso dei brani cambia aspetto e carattere, esercitando il proprio potere ora con il fascino e il desiderio, ora mostrandosi distante e respingente. Ogni canzone ne illumina un lato diverso e, allo stesso tempo, racconta la storia musicale e personale del rapper, dalle origini fino ai giorni nostri. La mente dell'artista diventa una locanda immaginaria, uno spazio di continuo passaggio dove lei resta l'unica presenza fissa.

La tracklist conta dodici tracce, a partire da BABYMILANO, SANGRE, SATURNO, MOLLY GIRL, BBY€URO, un interludio, BISHA, CAOSSOPRAVVISSUTI, DIABLO, BARBARA e KALASHNIKOV, fino a L'ERBA VOGLIO, inserita come bonus track.

Il disco si divide in due blocchi con atmosfere diverse. Nella prima parte, che va da BABYMILANO a BBY€URO, prevalgono l'euforia e l'ostentazione, con suoni di strada più energici. L'interludio segna un cambio di passo: il racconto diventa intimo e personale, tinto di introspezione e malinconia. In questa seconda fase la protagonista lascia cadere le maschere più vistose e mostra un lato più fragile e articolato.

Anche l'immaginario visivo del progetto è ricco di richiami alla pittura e alla storia dell'arte. La copertina rielabora "La morte di Marat" di Jacques-Louis David: al posto del rivoluzionario francese compare il rapper, ritratto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso dalla Locandiera. In questo modo la metafora centrale prende forma: mentre scrive il disco, IDRA Rxx viene ferito proprio dalla donna che lo ispira, che diventa al tempo stesso musa e causa della sua rovina.

Adriano Hoxhaj, questo il nome anagrafico del rapper, è nato nel 2008 e cresce nel quartiere romano di Testaccio. Fa parte del collettivo 800Klan insieme a Dagood YL e GREG QX e ha lavorato con diversi artisti e produttori, tra cui Close Listen, storico producer legato a Side Baby. Dopo i singoli La luna di giorno ed Eroina, più vicini al suono urban, ha introdotto con L'ERBA VOGLIO le sonorità dei corridos tumbados, mentre con Dagood YL ha realizzato Jimmy Choo, brano dal sound malinconico.

Con MOLLY GIRL, scritto insieme a GREG QX, il rapper ha unito il folk-trap latinoamericano alla scena romana, dando forma a un corrido love dal taglio sentimentale. L'ultimo singolo BARBARA sviluppa invece una scrittura più narrativa e introspettiva, costruita attorno a una figura femminile enigmatica e sfuggente, raccontata tra fascino, disillusione e amarezza.