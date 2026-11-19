Il produttore e compositore Giulio Nenna pubblica ANIMA, il suo nuovo singolo disponibile in digitale da venerdì 27 novembre. Il brano è realizzato insieme a Davide Rossi, violinista e produttore di fama internazionale che ha lavorato con artisti del calibro di Coldplay, Kanye West, Alicia Keys e Depeche Mode.

Il brano prende forma dal dialogo tra la chitarra di Nenna e gli archi di Rossi, e il risultato è una composizione raccolta, essenziale e acustica. L'autore riprende il linguaggio della chitarra neoclassica filtrandolo con una sensibilità contemporanea e fortemente personale, lavorando sulla sostanza viva degli strumenti, sulle loro imperfezioni e sul potere espressivo del silenzio. Ne deriva una ricerca sonora che punta all'essenzialità dell'esecuzione e al peso emotivo di ogni singola nota.

Per l'artista il brano segna un punto di partenza preciso: "ANIMA è il primo passo verso il mio prossimo lavoro discografico e nasce da un'esigenza che sento sempre più forte: togliere, anziché aggiungere. È una ricerca della vibrazione, del legno, del respiro degli strumenti e della loro capacità di risvegliare emozioni profonde. Ho cercato di preservare la crudezza della registrazione, le sue imperfezioni, per restituire non soltanto il suono, ma la presenza e l'unicità stessa dell'artista e del suo strumento. Ho scritto le prime note di ANIMA quest'estate." e ancora Nenna: "Passeggiavo sulla spiaggia di casa, a Ortona, quando ho immaginato gli archi di Davide Rossi intrecciarsi alla mia chitarra. L'ho chiamato e il suo entusiasmo ha trasformato quell'intuizione in qualcosa di condiviso. Dopo tanti anni, passati a costruire e stratificare suoni, oggi sento il bisogno di percorrere la strada inversa. ANIMA è la riconquista di uno spazio in cui non rimane altro che l'essenziale."

Nenna vanta oltre dieci anni di attività come produttore, compositore e direttore d'orchestra. In questo periodo ha lavorato accanto ad alcuni protagonisti del pop italiano, tra cui Irama, Shiva, Ana Mena, Alfa, Rkomi e Ste, contribuendo a conquistare più di quaranta certificazioni di platino. Oggi, però, ha scelto di dare più spazio alla propria dimensione personale.

Questo nuovo corso era già iniziato con In My Past Lives, album strumentale pubblicato ad aprile. Il disco mescola sonorità mediterranee, influenze latine e atmosfere cinematografiche, e in esso la chitarra si fa voce narrante di una storia senza parole.

Sul fronte dal vivo, Nenna ha diretto l'orchestra al Festival di Sanremo per Irama, Ghali e Francesco Guasti e ha affiancato sul palco Riccardo Cocciante, Arisa e Gianluca Grignani. È inoltre molto apprezzato a Città del Messico e Los Angeles. Lavora come music director per VIVO Concerti, compositore e direttore per Rockin'1000 e collabora con Rodeo Drive Productions alle musiche per il cinema. Il suo stile ibrido unisce scrittura orchestrale, sensibilità pop e un minimalismo di matrice contemporanea, che convivono in modo spontaneo.