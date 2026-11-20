Cosmo pubblica il nuovo album Il fiore del futuro, con il singolo Sto da dio, e annuncia il Club Tour 2027 con 13 date tra gennaio e febbraio.

Cosmo entra nel vivo della nuova stagione discografica con Il fiore del futuro, album già disponibile sulle piattaforme di streaming e negli store fisici, pubblicato da Columbia Records - Sony Music Italy/42Records. Ad accompagnare il disco arriva in rotazione radiofonica il singolo "Sto da dio", mentre a fine gennaio prende il via in tutta Italia il Club Tour 2027.

A sette mesi di distanza da La fonte, il cantautore torna con un progetto che, in realtà, era già stato pianificato da tempo. Il titolo era infatti comparso in una cartolina inserita nel vinile del disco precedente, accompagnato dalla data di novembre 2026. Gli indizi non si sono fermati lì: durante l'ultima data del tour matinée estivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Cosmo ha eseguito in anteprima l'inedito "Desperado dell'amore", traccia che apre il nuovo lavoro. Successivamente ha condiviso sui social un secondo estratto, il cui testo, ricco di tensioni sociali e immagini di ribellione, ha acquistato una forza inattesa alla luce delle proteste degli ultimi giorni.

Il rapporto tra i due dischi ricorda quello tra giorno e notte. Se La fonte era luminoso e intimo, Il fiore del futuro ne rappresenta il lato più sensuale e spavaldo, due anime che si cercano e si completano a vicenda. Il legame è anche sonoro: il suono che chiude "Sboccia il fiore", ultima traccia del disco precedente, è lo stesso con cui si apre "Desperado dell'amore". Un filo che attraversa anche il percorso condiviso con il produttore Alessio Natalizia, iniziato con Sulle ali del cavallo bianco nel 2024.

Dal punto di vista musicale Cosmo spinge ancora più in là i propri confini. Le canzoni si sviluppano lentamente, si allargano e poi esplodono in improvvisi picchi di energia, mentre la voce diventa parte integrante della trama sonora, si intreccia alle melodie e trasforma le parole in richiami. Il disco parla soprattutto di coraggio e speranza, e racconta un artista che non cerca una strada prevedibile né un approdo definitivo, ma continua a inseguire le proprie intuizioni, pronto a stupire ancora.

L'album conta quattordici tracce. Tra queste spicca "Sto da dio", il brano più pop del lotto, che guarda all'hyperpop e alterna sonorità digitali a un'anima sentimentale. Non mancano "Vacci piano", canzone custodita per anni e rilanciata grazie al lavoro con Natalizia, e "Provo a vivere", che si confronta con le sonorità drill e trap. Ci sono poi "Ultrapop", brevissimo e spiazzante, "Appunti", che richiama la filosofia dell'assurdo di Albert Camus, e "Quale fiore", cuore concettuale del progetto. Il percorso si chiude con "Prendersi cura", che individua nella cura una possibilità concreta di cambiamento.

Per i collezionisti sono previste edizioni in vinile trasparente e in vinile rosso, sia nella versione standard sia in quella autografata, oltre a un CD disponibile anch'esso in entrambe le forme.

Il tour nei club, prodotto da DNA concerti, porterà Cosmo in giro per la penisola a partire da gennaio 2027. Dopo il tour matinée che ha fatto ballare il pubblico alle prime luci dell'alba, l'artista torna a esplorare l'energia della notte con uno spettacolo completamente rinnovato, con nuovi arrangiamenti e una scaletta pensata per la dimensione live dei club.

Le date partono il 29 gennaio 2027 all'Estragon di Bologna, dove sono previste tre serate tra il 29, il 30 e il 31 gennaio, tutte già esaurite. Il 2 febbraio il tour fa tappa alla Casa della Musica di Napoli, mentre il 5 e il 6 febbraio è la volta dell'Hall di Padova, con la prima serata sold out. L'8 febbraio il palco è quello dell'Alcatraz di Milano.

L'11 febbraio Cosmo si esibisce al Teatro Concordia di Venaria, in provincia di Torino, e il 14 febbraio torna a Bologna, questa volta di nuovo all'Estragon. Il 22 febbraio è la volta dell'Atlantico di Roma, mentre il 24 febbraio il tour arriva al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Le ultime due date si svolgono a Molfetta, in provincia di Bari, all'Eremo. La serata del 26 febbraio è già sold out, mentre il 27 febbraio chiude il calendario. I biglietti sono disponibili in esclusiva su DICE.FM.