Ditonellapiaga e TonyPitony pubblicano Natale con Ditony, joint album natalizio in digitale e in CD e vinile dal 4 dicembre, con la sitcom Casa Ditony.

Ditonellapiaga e TonyPitony hanno pubblicato Natale con Ditony, il joint album natalizio che riunisce i due artisti in un progetto costruito come un vero spettacolo di Natale. Il disco è disponibile in digitale da oggi, mentre il 4 dicembre arriverà anche in versione fisica.

Per chi preferisce il supporto materiale è già possibile effettuare il pre-order in tre formati: CD, vinile verde traslucido e vinile deluxe rosso marmorizzato. Solo su oggettony è inoltre disponibile in esclusiva l'LP deluxe rosso marmorizzato, accompagnato dalle Ditony Xmas Balls.

Sedici tracce in cui canzoni natalizie e scenette comiche si susseguono senza pause, come un'unica lunga celebrazione delle feste. I due artisti reinterpretano i brani della tradizione con sonorità personali, alternandoli a brevi dialoghi recitati in cui raccontano il Natale con il loro sarcasmo abituale.

Il disco parte con l'intro "Scende la neve" e prosegue con i classici più noti, da "Jingle Bells" a "Winter Wonderland", fino ad "Astro del ciel". Non manca un omaggio alla tradizione italiana con "Buon Natale in allegria", il brano reso celebre dal Piccolo Coro dell'Antoniano. Tra le sorprese spicca "Il Cenone", versione in italiano di "Carol of the Bells". Completano la scaletta "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", "It's Beginning to Look a Lot like Christmas", "Santa Claus Is Coming To Town", "Sleigh Ride" e "Have Yourself A Merry Little Christmas".

Gli sketch, tutti dedicati alle situazioni tipiche delle feste, portano titoli come "Le palle di Natale", "Babbo Natale e lo Zio Franco", "La manovra di Heimlich" e "Il conto in Svizzera". Il racconto si concentra sul Natale in famiglia, tra parenti invadenti, pranzi interminabili e qualche segreto di troppo. A chiudere il lavoro è "Scende la notte", il finale che spegne le luci su un Natale poco convenzionale.

Accanto all'album debutta anche Casa Ditony, sitcom natalizia in cinque episodi pubblicata sui canali social e su YouTube dei due artisti. La vicenda è ambientata negli anni Cinquanta, nel salotto di una famiglia americana perfetta, tra buone maniere, un albero da cartolina e sorrisi impeccabili. Ditonellapiaga e TonyPitony interpretano i personaggi con la loro ironia dissacrante e un tocco camp.

Il progetto è stato girato in uno studio con un set a tre pareti, ripreso da tre camere in contemporanea secondo lo schema multicamera tipico delle sitcom. Le risate registrate, usate in diretta, scandiscono il ritmo della recitazione e sottolineano i tempi comici. Un nuovo episodio arriva ogni settimana fino a Natale.

Ditonellapiaga, nome d'arte di Margherita Carducci, è una cantautrice che si muove con disinvoltura tra i generi. Dopo l'esordio con Camouflage, premiato con la Targa Tenco come Miglior Opera Prima, ha pubblicato l'album FLASH. Nel 2026 è tornata a Sanremo con "Che fastidio!", classificandosi terza e conquistando il disco di platino. Il suo ultimo album è Miss Italia, mentre il singolo Businessman conferma il suo modo ironico di raccontare le contraddizioni del presente. Dopo il tour estivo torna nei club con due appuntamenti: il 27 novembre all'Atlantico di Roma, già sold out, e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

TonyPitony è uno dei progetti più riconoscibili della scena italiana, con oltre 160 milioni di stream su Spotify nell'ultimo anno. L'album TONYPITONY ha ottenuto il disco d'oro e ha raggiunto la Top 10 FIMI, mentre il singolo DONNE RICCHE (Acoustic Version) è disco di platino. Dal vivo ha superato 220.000 biglietti venduti nel 2026 ed è stato headliner agli I-Days Milano Coca-Cola. Tra le uscite recenti figurano L'AMMOR con Tommy Cash e CADILLAC con Guè e Shablo. Nel 2027 arriverà IL FILMONY, il primo film di e con TonyPitony, con musiche firmate dallo stesso artista.