Apple TV presenta Wild Things, serie limitata in sette episodi con Jude Law e Andrew Garfield nei panni di Siegfried & Roy, in arrivo il 16 aprile 2027.

Apple TV ha fissato al 16 aprile 2027 il debutto di Wild Things, la serie limitata in sette episodi che porta sul piccolo schermo la parabola di Siegfried & Roy, i celebri illusionisti di Las Vegas. Nei panni dei due protagonisti ci sono Jude Law e Andrew Garfield, che oltre a recitare ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi.

La serie nasce dalla penna di John Hoffman, otto volte candidato agli Emmy, che la ha creata, scritta e diretta, seguendo il progetto in veste di showrunner. Il primo episodio porta la firma di Matt Shakman, tre volte candidato agli Emmy e nominato ai DGA Award, che figura anche tra i produttori esecutivi. Brian Grazer segue la produzione per Imagine Entertainment, la casa che realizza lo show insieme ad Apple Studios.

Al centro del racconto c'e un rapporto insolito tra due dei piu grandi illusionisti della storia, che insieme alle loro tigri bianche devono trasformare Sin City in una meta adatta alle famiglie. Nella vita privata come su un palco, i due spingono al limite la linea che separa l'illusione dalla realta, finche una tragedia non stravolge ogni prospettiva e fa emergere un mistero legato al loro ultimo spettacolo a Las Vegas.

Nel cast corale compaiono anche Jessica Madsen, Brett Gelman, Justin Theroux, Cameron Britton, Darius Fraser, Bill Heck, Justin Bartha, Jason Butler Harner e Wanda Opalinska. La serie prende spunto dal podcast Apple Original "Wild Things: Siegfried & Roy", debuttato nel 2022 come primo progetto ad approfondire a fondo la storia dei due maghi, spesso fraintesi, presi di mira dalla satira e duramente criticati. Il podcast, composto da otto episodi disponibili su Apple Podcasts, ricostruisce le illusioni create dal duo, il loro impero e la notte in cui l'attacco di una tigre segno la fine della loro epoca, il tutto raccontato a una fanbase internazionale che li segue da oltre quarant'anni.

Dietro le quinte lavorano anche Tony Leondis, produttore esecutivo per Another Hoffman Story, e Kathy Ciric, anch'essa produttrice esecutiva. Will Malnati, ideatore del podcast, affianca il documentarista premiato con un Emmy Steven Leckart, autore, voce narrante e produttore esecutivo del podcast per At Will Media. Joe Wright firma la regia e la produzione, mentre Lulu Dillon è produttrice per Foolscap, la societa di Shakman.