Porsche, nuovo infotainment hi-tech per 911, Taycan, Panamera e Cayenne

Porsche rinnova il sistema di infotainment per 911, Taycan, Panamera e Cayenne: piattaforma digitale potenziata, navigazione 3D, AI e app integrate.

Porsche introduce una nuova generazione di sistemi di infotainment sulle sue linee 911, Taycan, Panamera e Cayenne, segnando un passo avanti sul fronte della digitalizzazione, delle prestazioni e della personalizzazione. Questa nuova generazione di infotainment ci consente di offrire una piattaforma digitale ancora più potente, che combina prestazioni migliorate, connettività intelligente e un'esperienza d'uso uniforme sulle diverse linee di modelli. La combinazione di una moderna architettura system-on-chip, della Porsche Digital Interaction e di un ecosistema digitale più ampio ci permette di sviluppare continuamente l'esperienza Porsche a bordo dell'auto, spiega Oliver Seifert, responsabile Infotainment & Connect.

Il cuore tecnologico è una moderna architettura system-on-chip con una potenza di calcolo fino a cinque volte superiore rispetto al passato. Questo garantisce avvio del sistema più rapido, caricamenti velocissimi e un utilizzo multitasking delle app più intuitivo e fluido, con la possibilità di mantenere le applicazioni attive in background. Inoltre la nuova piattaforma rende possibile l'implementazione futura di nuove funzioni digitali e l'aggiornamento continuo tramite update over-the-air.

Un'innovazione fondamentale è la Porsche Digital Interaction, che uniforma il linguaggio estetico e operativo fra i diversi modelli e massimizza la libertà di personalizzazione. Tra le novità più suggestive spicca il modellino 3D dell'auto, ruotabile e riprodotto esattamente nel colore della carrozzeria: da qui si può accedere a varie funzioni e impostazioni. Cinque temi selezionabili e widget configurabili rendono l'esperienza digitale ancora più personale e coinvolgente.

Il nuovo sistema di navigazione Navigation Plus offre tecnologie di mappatura di ultima generazione e visualizzazione 3D delle mappe, con informazioni sul traffico in tempo reale e pianificazione dell'itinerario ottimizzata. Nelle versioni elettriche entra in campo il Porsche Charging Planner che pianifica strategicamente le soste di ricarica e gestisce il pre-condizionamento della batteria.

Il Voice Pilot, potenziato con l'intelligenza artificiale e basato su un Large Language Model, interpreta il linguaggio naturale e risponde a richieste complesse, gestendo tramite comandi vocali la navigazione, le funzionalità dell'auto e le applicazioni multimediali. Tutto viene perfezionato attraverso aggiornamenti software over-the-air.

Porsche prosegue la propria strategia verso un ecosistema digitale completamente integrato, che renda la vita digitale quotidiana dell'utente a bordo un'estensione naturale delle app e dei servizi del proprio smartphone. Nell'App Center sono ora disponibili app Porsche e di terze parti selezionabili, scaricabili e aggiornabili direttamente dall'auto. L'offerta spazia dal multimedia allo streaming video e audio, fino a servizi per parcheggio e ricarica.

Per la prima volta, Apple Music è disponibile a bordo direttamente tramite il Porsche App Center e, grazie agli impianti Bose e Burmester, supporta Dolby Atmos per un'esperienza d'ascolto avvolgente. Anche altre app compatibili potranno beneficiare del Dolby Atmos tramite Apple CarPlay, se supporteranno questa funzione. Il nuovo sistema permette inoltre visualizzazione delle mappe nel quadro strumenti e nuovi calcoli di percorso per elettriche con batterie pre-condizionate, nei mercati compatibili.

La nuova piattaforma infotainment, inclusa la Porsche Digital Interaction, arriverà progressivamente su tutte le nuove 911, Taycan, Panamera e Cayenne, con disponibilità variabile in base al mercato, modello e allestimento.