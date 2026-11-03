Honda rivoluziona EICMA 2026: Africa Twin, Fireblade e V3R 900 E-Compressor protagoniste

Honda svela a EICMA 2026 una gamma 2027 rinnovata: nuova Africa Twin 1150, Fireblade HRC, ADV125, V3R 900 E-Compressor e l'e-MTB RN0. Innovazione e tecnologia.

Honda alza il sipario su EICMA 2026 presentando una gamma 2027 all'insegna dell'innovazione e del rinnovamento, guidata dalla nuova famiglia Africa Twin, dall'evoluta Fireblade, dall'attesissima ADV125 e dalla rivoluzionaria naked V3R 900 E-Compressor.

La famiglia Africa Twin si rinnova profondamente, con il debutto di tre modelli CRF1150L che rispondono alle richieste degli appassionati dell'avventura. Il nuovo motore bicilindrico parallelo da 1.131 cc segna un evidente salto di potenza e coppia, migliorando la risposta ai medi regimi. Il comfort cresce grazie alla nuova connettività wireless, allo Smart Key e allo schermo touchscreen da 7 pollici. Sulla versione Adventure Sports debutta Honda SENSING RIDE, sistema radar avanzato per l'assistenza alla guida, in perfetta sinergia con il DCT e nuovi controlli elettronici come il Vehicle Hold Control e l'ABS combinato. La Enduro Sports, ispirata ai rally, è la versione più specialistica di sempre - più leggera di 9 kg rispetto alle sorelle, con ergonomia dedicata, sospensioni maggiorate e riding mode per l'off-road.

La nuova Fireblade 2027 rappresenta il vertice delle supersportive Honda, frutto di una stretta collaborazione con HRC. Telaio e forcellone innovativi, peso ridotto e aerodinamica ottimizzata sono studiati per aumentare la stabilità e il feeling di guida. Il motore beneficia di aggiornamenti per potenza e risposta, mentre la Fireblade SP introduce sospensioni elettroniche Öhlins di ultima generazione e freni Brembo Hypure. Novità assoluta la Fireblade HRC Works Edition, monoposto con contenuti tecnici estremi e materiali come la fibra di carbonio, perfetta per la pista.

Sotto i riflettori anche l'inedita V3R 900 E-Compressor, prima moto al mondo con compressore elettrico di serie. Questo sistema consente prestazioni paragonabili a un 1.200 cc pur partendo da 900 cc, grazie a una risposta immediata e scalabile indipendentemente dai giri del motore. Il design rimane fedele al prototipo, mentre debuttano nuove funzionalità di connettività e comandi vocali assistiti da intelligenza artificiale. L'evoluzione tecnologica della V3R 900 E-Compressor rafforza la posizione di Honda tra le grandi innovatrici del settore.

Nel segmento scooter si distingue il debutto dell'ADV125, che abbina lo stile SUV tipico della gamma ADV a praticità e tecnologia per la mobilità urbana. Omologato per patente A1, offre posizione di guida alta, sospensioni a lunga escursione, motore eSP+ da 125 cc brillante nei consumi e prestazioni, controllo di trazione HSTC, display TFT a colori da 5 pollici e connettività Honda RoadSync. L'ADV125 invita a vivere ogni spostamento come una nuova avventura.

Tra le nuove apparizioni pubbliche, spiccano la CBR500R FOUR, media sportiva con motore quattro cilindri e sistema E-Clutch, la CMX500 Rebel aggiornata, la rinnovata CBR600RR con miglioramenti alla frenata e nuovo display, e l'SH350i ora dotato di TFT a colori e nuova gamma cromatica.

In mostra anche la OUTLIER Concept, elettrica già premiata a livello internazionale, che immagina il futuro delle due ruote con motori integrati su entrambi i mozzi, design compatto, retrovisori digitali e interfaccia avanzata in grado di mostrare inclinazione e potenza motore in tempo reale. Il risultato è una motocicletta dall'aspetto e dalle sensazioni di guida totalmente inediti.

Infine, debutta la prima e-MTB Honda per l'Europa, la RN0. Progettata con ROTWILD e Shimano, la RN0 adotta uno speciale telaio monoscocca in fibra di carbonio e forcellone Gullwing, per offrire leggerezza, rigidità e sensibilità al terreno eccezionali. Il nuovo motore Shimano garantisce fino a 100 Nm di coppia e 750 W di potenza massima, segnale concreto dell'impegno di Honda verso la mobilità elettrica e la diversificazione dell'offerta per il tempo libero e la logistica urbana.

L'edizione 2026 di EICMA si conferma un palcoscenico fondamentale per la strategia Honda, che con questa ondata di novità amplia ulteriormente la propria leadership in termini di tecnologia, prestazioni e attenzione alle esigenze di ogni categoria di motociclista.