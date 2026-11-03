Leapmotor supera le 30.000 immatricolazioni di auto elettriche in Italia nel 2026

Leapmotor ha raggiunto un importante traguardo nel mercato italiano dell'auto elettrica, superando la soglia delle 30.000 immatricolazioni nel 2026, nel suo secondo anno di commercializzazione. Il risultato riflette una crescente positiva risposta degli automobilisti alla gamma proposta dal brand, che in breve tempo si è affermata nei principali segmenti della mobilità elettrica ed elettrificata.

A ottobre, Leapmotor ha registrato 1.617 auto immatricolate, pari a una crescita del 461% rispetto allo stesso mese del 2025. La quota di mercato ha raggiunto l'1,2% sul totale delle Passenger Cars, con un aumento di 0,9 punti percentuali, e l'1,6% nel comparto privati, in crescita di 1,3 punti rispetto all'anno precedente.

Il dato più significativo arriva dal settore BEV: Leapmotor conquista una quota dell'11,5% nel mercato delle auto elettriche a batteria e si conferma prima tra i privati con il 18,8%. Questi risultati rafforzano la leadership del marchio nel cumulato annuo del 2026, rendendolo un punto di riferimento per chi sceglie la mobilità elettrica nel nostro paese.

"Aver raggiunto il traguardo delle 30.000 immatricolazioni da inizio anno è per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Un risultato che vogliamo innanzitutto condividere con i nostri clienti e con la nostra rete. Ringraziamo le tante persone che hanno scelto Leapmotor e ci hanno dato fiducia, diventando i nostri primi ambassador, e tutti i concessionari che, con dedizione ed entusiasmo, hanno contribuito in modo determinante alla crescita del brand in Italia" , ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.

Tutti i modelli contribuiscono alla crescita, posizionandosi ai vertici delle rispettive classifiche di segmento. Leapmotor T03 conquista il secondo posto nel segmento A BEV, B05 guida le hatchback elettriche del segmento C, B10 ottiene il terzo posto tra i C-SUV BEV e B03X è terza tra i B-SUV elettrici. Anche la B10 REEV Hybrid si distingue come terzo modello PHEV più venduto tra i privati, ampliando la presenza del brand nelle motorizzazioni elettrificate a maggiore autonomia.

I risultati raggiunti a ottobre testimoniano la solidità e il dinamismo di Leapmotor nel panorama italiano. La soglia superata delle 30.000 immatricolazioni, la leadership tra le auto elettriche e il posizionamento di tutti i modelli ai vertici dei rispettivi segmenti consolidano ulteriormente la presenza del brand nel settore della mobilità sostenibile nel nostro paese.