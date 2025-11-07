Alpine A290 illumina Leicester Square all’anteprima di “Running Man”

L’Alpine A290 continua a stupire e a consolidare la propria immagine come simbolo di stile e innovazione. La city car sportiva elettrica della casa francese è stata protagonista assoluta all’anteprima mondiale del film “Running Man”, svoltasi a Leicester Square, a Londra. In occasione dell’evento, la compatta ad alte prestazioni ha letteralmente “elettrizzato” il red carpet, confermando la sinergia tra design automobilistico e mondo del cinema.

L’apparizione dell’Alpine A290 non è casuale: l’auto è una delle protagoniste del lungometraggio insieme a un cast di primissimo piano, tra cui Glen Powell, Emilia Jones e Josh Brolin. La presenza nel film di una vettura a zero emissioni mette in risalto come il futuro della mobilità sportiva possa essere, al tempo stesso, sostenibile ed emozionante.

Per celebrare il debutto sul grande schermo, l’A290 è stata esposta all’ingresso della première, attirando l’attenzione di fotografi e fan. La vettura era presentata nella tonalità “Grigio Tornado”, la stessa versione che compare nella pellicola prodotta da Paramount Pictures. Una scelta cromatica che esalta le linee vigorose e dinamiche della hot hatch elettrica, sottolineando il carattere audace e urbano del modello.

Questo evento segna una tappa significativa per Alpine, marchio che nel tempo ha saputo unire la tradizione racing a un linguaggio estetico moderno e innovativo. L’A290, primo modello della nuova generazione 100% elettrica, rappresenta un passo decisivo verso una mobilità ad alte prestazioni sostenibile.

L’uscita italiana di “Running Man” è prevista per il 13 novembre. Il film offrirà al pubblico non solo un cast di grande richiamo, ma anche la possibilità di vedere in azione questa icona della sportività “green” su quattro ruote.

Alpine ribadisce la propria vocazione a sorprendere e reinventarsi, portando la passione per la guida sportiva in nuovi contesti culturali. L’immagine dell’A290 sul tappeto rosso resta un perfetto esempio di come tecnologia, design e intrattenimento possano fondersi in un’unica, spettacolare visione del futuro.