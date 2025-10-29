Connect with us

Alpine A290, nuove livree e funzione One Pedal: prezzi e versioni

Published

Alpine ha presentato nuove livree di personalizzazione per la A290 e l’introduzione della funzione One Pedal sui nuovi ordini a partire dal 13 ottobre 2025. Le opzioni interessano tutta la gamma e si affiancano a quattro versioni in listino, con prezzi che partono da 39.000 € IVA inclusa. Le novità mirano a valorizzare la “city car elettrica” del marchio con soluzioni estetiche dedicate e una guida più intuitiva in città.

La nuova offerta “Signature“, disponibile su tutte le versioni, prevede un’animazione di colore rosso o blu che corre dalla linea del tetto alle minigonne e al diffusore. L’allestimento include cerchi Snowflakes da 19” Nero Lucido con bordo esclusivo, pinze freno abbinate alla tinta scelta e tappetini specifici con logo A nei colori della Signature. Il prezzo è di 900 € IVA inclusa per A290 GT, GT Premium e GT Performance, e di 500 € IVA inclusa per A290 GTS.

Accanto alla Signature arriva la “French Signature“, caratterizzata da una linea tricolore che dal cofano si estende al tetto, richiamando il motivo triangolare “Snowflakes” già visto in Formula 1 e nelle gare di Endurance. Sul tetto compare anche il logo A con freccia. Questa livrea è proposta a 450 € IVA inclusa. Le due personalizzazioni sono disponibili in Francia e nella maggior parte dei Paesi in cui Alpine è commercializzata, anche tramite il configuratore online dell’Atelier Alpine.

Sul fronte tecnico, A290 conferma una potenza fino a 220 cv (160 kW) con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi. La batteria da 52 kWh dichiara fino a 380 km di autonomia nel ciclo WLTP e supporta la ricarica rapida a 100 kW, con passaggio dal 15% all’80% in circa 30 minuti. Con 5 porte, 5 posti, 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza e un bagagliaio da 326 litri, mantiene l’impostazione di una compatta a vocazione urbana.

Dal 13 ottobre 2025 tutti i nuovi ordini (esclusi i veicoli in stock) includono di serie la guida a pedale unico grazie alla funzione One Pedal. Il sistema consente di accelerare e rallentare con lo stesso pedale, fino all’arresto completo rilasciando l’acceleratore, con l’obiettivo di rendere più fluida e sicura la marcia nel traffico urbano.

La gamma si articola in quattro versioni con prezzi IVA inclusa: A290 GT a partire da 39.000 €, A290 GT Premium a partire da 42.200 €, A290 GT Performance a partire da 42.200 € e A290 GTS a partire da 45.000 €; restano esclusi eventuali bonus e incentivi.

