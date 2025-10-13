Connect with us

Alpine A390

Motori

Alpine A390, innovazione e agilità con l’Alpine Active Torque Vectoring

Published

Alpine ha svelato un nuovo gioiello della tecnologia automobilistica che ha suscitato grande interesse nel settore: l’Alpine A390. Disponibile come sport fastback completamente elettrico, questa vettura rappresenta un passo significativo nell’evoluzione delle auto sportive moderne. La vera innovazione risiede nella sua progettazione motrizistica che sfrutta ben tre motori: uno anteriore per la trazione delle ruote anteriori e due posizionati posteriormente, ognuno dedicato a una ruota posteriore.

Questa configurazione non solo offre una trazione integrale senza pari ma permette anche una gestione individuale di ciascun motore elettrico posteriore. È qui che entra in gioco il nuovo “Alpine Active Torque Vectoring“, una tecnologia rivoluzionaria che supera le normali capacità di un differenziale meccanico a slittamento limitato. Dopo cinque anni di intenso sviluppo, il team di ingegneri Alpine ha potuto progettare un sistema che controlla con precisione e velocità straordinaria la coppia trasmessa a ogni ruota posteriore, migliorando l’agilità e la stabilità del veicolo.

“Questa tecnologia unica, integrata sull’A390, è nata grazie all’impegno e alla competenza del nostro team che ha dedicato anni alla sua messa a punto,” afferma Constance Leraud-Reyser, ingegnere dei sistemi di guida Alpine. Con questa dichiarazione, Leraud-Reyser sottolinea l’importanza del contributo umano dietro ogni innovazione tecnologica.

L’A390 non è solo una dimostrazione di potenza ed efficienza, ma rappresenta anche il futuro delle vetture sportive elettriche, combinando ingegneria d’avanguardia con esperienze di guida indimenticabili. Con un design accattivante e soluzioni tecnologiche avanzate, l’Alpine A390 promette di ridefinire gli standard delle auto sportive moderne.

