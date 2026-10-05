Angèle torna con Love Triangle, nuovo singolo e un album internazionale in arrivo

Angèle pubblica Love Triangle feat. Caroline Polachek e SebastiAn e annuncia il nuovo album INSTINCT, in uscita il 16 ottobre, con un tour europeo dal 2027.

Una delle artiste pop più influenti d'Europa, Angèle, torna con il nuovo singolo Love Triangle, in collaborazione con Caroline Polachek e il producer SebastiAn, anticipando il suo attesissimo terzo album di studio INSTINCT in uscita il 16 ottobre.

Il brano, prodotto da SebastiAn e co-prodotto dalla stessa Angèle e Tristan Salvati, è stato registrato a Bruxelles e mixato dall'acclamato Serban Ghenea (20 Grammy Awards). Love Triangle porta l'ascoltatore in un universo elettronico, tra tensione, desiderio e gelosia, con Angèle che canta in inglese e Caroline Polachek che alterna versi in francese e inglese - una scelta rara per l'artista americana. Le loro voci si intrecciano per tutta la durata del brano, fino a giungere alla confessione centrale: Nulla mi spaventa più di un triangolo amoroso.

La collaborazione tra Angèle e Polachek nasce da un legame speciale: le due artiste si sono incrociate a New York già nel 2022, durante il concerto di Dua Lipa al Madison Square Garden, e quattro anni dopo si sono ritrovate a Los Angeles per registrare questa canzone. La presenza di SebastiAn garantisce al pezzo un carattere elegante e fisico, mentre il contributo di Polachek apre una nuova finestra internazionale nella musica di Angèle.

Caroline ha vissuto a Bruxelles, parla molto bene il francese e conosce la città, mentre New York - dove lei ha abitato - è diventata molto importante per me. Questi legami sono emersi chiaramente non appena abbiamo iniziato a lavorare insieme. Con SebastiAn è nato questo dialogo estremamente libero sul tema del desiderio ha raccontato Angèle.

INSTINCT è un nuovo viaggio creativo per Angèle, che con i singoli già pubblicati ha svelato diversi aspetti dell'istinto che dà il titolo all'album. Dis-Le affronta il tema del dare voce ai propri pensieri, Une Seule Vie parla di scelte coraggiose, mentre Love Triangle esplora il desiderio e la perdita di controllo, sino alla domanda Credo che abbiamo perso il controllo, chiedendosi poi se lo abbiamo sotto controllo.

Angèle descrive INSTINCT come una sorta di diario personale degli ultimi tre anni. Love Triangle, ultimo singolo estratto, chiude idealmente il cerchio aperto con il brano What You Want (feat. Justice). Il nuovo album si annuncia come un universo creativo guidato da emozioni, movimento e fiducia, incentrato sul ritorno all'istinto più autentico che precede ogni aspettativa o pressione sociale.

Terzo disco in studio, INSTINCT è stato scritto tra Parigi, Bruxelles, New York, Roma e la Spagna. Include per la prima volta brani interamente in inglese e vanta collaborazioni con Justice, Soulwax, Caroline Polachek, SebastiAn, Elvira Anderfjärd, Luka Kloser, Oscar Holter e Oscar Scheller. L'immaginario visivo dell'album nasce in sinergia con il collettivo (LA)HORDE, noti per l'estetica sviluppata con artisti del calibro di Rosalía, Madonna e Sam Smith, che hanno creato il concept visivo e coreografico del progetto.

Già venduti oltre 100.000 biglietti in poche ore dall'apertura delle vendite per l'INSTINCT TOUR 2027 di Angèle, che toccherà le principali città d'Europa e Nord America, con tre attesissime date alla Accor Arena di Parigi. La scaletta dell'album contiene tredici tracce, tra cui Instinct (intro), Dis-le, Au revoir, Une seule vie, Trop (ft. Soulwax), On verra, What You Want (ft. Justice), Je compte, F4ck 4ever, Tout décider, Je sais, Love Triangle (ft. Caroline Polachek, SebastiAn), NYC Blues.

Negli ultimi anni Angèle si è imposta come protagonista del pop europeo, totalizzando quasi 4 miliardi di stream, collaborando con Dua Lipa, Phoenix e Mahmood e prendendo parte a eventi internazionali di primo piano come la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Oltre all'influenza sulla scena musicale, Angèle è anche un'icona di stile, Global Ambassador per Chanel e partner di Adidas.

L'attesa per INSTINCT cresce: il disco segna per Angèle un nuovo capitolo fatto di esplorazioni sonore e identitarie, confermandola artista di riferimento per la pop music europea.