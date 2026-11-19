Ottavo e ultimo episodio della serie sugli 883 su Sky e NOW da venerdì 20 novembre, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max e Mauro.

Venerdì 20 novembre arriva il gran finale di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia che chiude il racconto dedicato al celebre duo pavese. L'ottavo e ultimo episodio sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming soltanto su NOW, e promette di rispondere a una domanda rimasta sospesa: esiste davvero un lieto fine quando le aspirazioni di due amici prendono strade diverse?

La seconda stagione è composta da otto nuovi episodi ed è prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, insieme a Matteo Rovere e allo stesso Sibilia. Dopo il successo di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, tra le serie Sky Original più viste di sempre, il progetto torna a raccontare il 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, un anno di emozioni intense e scoperte tra sogni e delusioni. Il percorso narrato conduce al secondo e ultimo album della band pavese, pubblicato nel pieno di un successo senza precedenti.

Nel finale Mauro insegue i propri sogni negli Stati Uniti, dove scopre un mondo molto diverso da quello che immaginava. Max, rimasto a Pavia, si chiede se riuscirà mai a tornare a fare musica senza il suo amico. Per i protagonisti, così come per Silvia, Cisco, Nemorino, Michela Rossini e perfino Lello, arriva il momento di capire che i sogni non scompaiono ma cambiano forma. Intanto un pulmino parte alla volta del Marocco, mentre un aereo proveniente dall'America atterra di nuovo a Pavia per riunire due ragazzi che sono stati, e continueranno a essere, compagni di banco.

Nel ruolo dei due protagonisti, diventati negli anni Novanta gli inattesi simboli di una storia destinata a durare, ci sono Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Accanto a loro tornano Ludovica Barbarito nel ruolo di Silvia, Davide Calgaro in quello di Cisco, Edoardo Ferrario come Pierpaolo, Roberto Zibetti nei panni di Claudio Cecchetto e Riccardo Armiento in quelli di Nemorino. Le new entry sono Gaia Zampighi, interprete di Michela Rossini, Rosa Barbolini, che veste i panni di Caterina, e Alessio Praticò, che interpreta Carlo Lucarelli.

L'episodio conclusivo è diretto da Alice Filippi, mentre il team di regia comprende anche Sydney Sibilia, Alessio Lauria e Simone Godano. La sceneggiatura della stagione porta la firma di Francesco Agostini, Marco Pettenello e dello stesso Sibilia.