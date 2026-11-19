Ha debuttato oggi, giovedì 19 novembre alle 7:00, Dita Incrociate - Il podcast senza domande ideato e condotto da Paolo Camilli, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali in audio e video.



Al centro del progetto, un dialogo fuori dall'ordinario dove le domande lasciano spazio a dichiarazioni in prima persona: a inaugurare la prima stagione dell'innovativo format, l'ospite d'eccezione Paola Barale.



In ogni episodio, Paolo Camilli, attore, comedian e content creator, si affida a quattro mazzi di carte che variano da rosa (leggerezza) a nero (massima intensità). Sia Camilli che l'ospite alternano letture di dichiarazioni scritte sulle carte, aprendo la strada a conversazioni sincopate e imprevedibili, tra confessione, ironia e provocazione sociale.



Uno dei tratti distintivi del format è la Golden Card: una speciale carta-jolly che l'ospite riceve a inizio puntata, da poter utilizzare per cambiare una dichiarazione tra quelle estratte, scegliendo così se proseguire su un argomento scomodo o prendere una via di fuga strategica.



La prima puntata vede protagonista Paola Barale, chiamata a confrontarsi con una dichiarazione dal mazzo nero: "Ti credi un'icona ma sei solo un ricordo lontanissimo". Barale con sincerità ammette di non essersi mai riconosciuta nel termine "icona", ricordando gli anni di Buona Domenica ma specificando che quell'immagine appartiene a una fase precisa della sua carriera.



Nel dialogo, Barale condivide anche la sua visione sui social network, diventati a suo parere "spazi di rabbia e invidia". Confessa di bloccare chi insulta nei commenti su Instagram, sottolineando l'importanza di preservare il proprio spazio positivo online.



Dita Incrociate è prodotto da Wonty Originals (Wonty Media Group), scritto da Paolo Camilli e Celestina Pistillo, distribuito da VOIS con la regia dello stesso gruppo. La produzione conta 12 episodi, in uscita ogni giovedì, con una durata tra i 40 e i 60 minuti.



Paolo Camilli, vincitore di uno SAG Award per The White Lotus 2, è noto anche come giudice di Drag Race Italia 3 e conduttore di Made in Piceno - Sapore di Marche. Forte di una community di oltre 860 mila follower, porta così nel mondo dei podcast il suo stile diretto, coinvolgente e sempre pronto a sorprendere.



Dita Incrociate promette un confronto autentico e fuori dagli schemi, dove ogni dichiarazione si trasforma in un'occasione di racconto e rivelazione, inaugurando una nuova modalità di ascolto e visione per gli appassionati di conversazioni senza filtri.