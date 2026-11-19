Pictures of You torna protagonista a Milano. Da oggi e fino a domenica 22 novembre, il Volvo Studio Milano apre le porte a una mostra fotografica in realtà aumentata, capace di intrecciare arte visiva, musica e storytelling grazie alla voce di Massimo Cotto. L'iniziativa, ideata dal fotografo Henry Ruggeri e prodotta da Rebel House, offre un percorso immersivo all'interno della Milano Music Week.



Il progetto, nato dal desiderio di dare nuova vita agli scatti di Ruggeri e ai grandi protagonisti della musica internazionale, sfrutta la tecnologia dell'app Notaway. I visitatori possono così interagire con le fotografie direttamente dal proprio smartphone, accedendo a contenuti digitali esclusivi e ascoltando le storie e gli aneddoti raccolti negli anni da Massimo Cotto. La mostra, realizzata anche grazie al contributo di Chiara Buratti, si trasforma in un viaggio tra memoria, emozione e innovazione.



Durante le giornate di apertura sono previsti quattro appuntamenti speciali tra talk, concerti live e momenti di storytelling musicale. La mostra è stata inaugurata oggi alle 19.00, con un talk che ha visto la partecipazione di Henry Ruggeri, Chiara Buratti, Mattia Priori di Rebel House e i responsabili del Volvo Studio Milano. La conduzione è stata affidata a Ketty Passa di Virgin Radio che, dopo aver guidato il pubblico alla scoperta del progetto, ha offerto anche una performance live.



In mostra sarà possibile acquistare il nuovo catalogo fotografico "Pictures of You Live", pubblicato da Gallucci Editore. Dopo il primo volume, che raccoglieva 31 racconti dedicati ad altrettante fotografie con le immagini raccontate e approfondite da Massimo Cotto, questa nuova pubblicazione completa il progetto con gli altri 31 racconti.



I visitatori potranno accedere alla mostra nei seguenti orari: oggi dalle 19.00 alle 21.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30, domenica dalle 10.00 alle 19.00, presso il Volvo Studio Milano in Viale della Liberazione angolo Via Melchiorre Gioia.



Rebel House continua così la sua missione di promozione culturale, ampliando il proprio raggio d'azione attraverso la produzione di eventi innovativi, come questa esperienza unica tra fotografia e musica, portando valore e attenzione a un settore spesso trascurato. Volvo Studio Milano, scenario perfetto per quest'esperienza, conferma il suo ruolo di hub creativo in città, dedicato alla cultura e alla sostenibilità.



Pictures of You rappresenta una nuova frontiera nell'incontro tra immagini e musica, e offre al pubblico un'occasione irripetibile per vivere la cultura in modo inclusivo e interattivo.