Continua la celebrazione dei Depeche Mode attraverso il vinile da collezione: dal 29 gennaio 2027 sarà disponibile il nuovo cofanetto deluxe Memento Mori | The 12" Singles. Questa edizione speciale, realizzata da Sony Music, raccoglie sette vinili da 12 pollici che propongono tutti i singoli estratti dall'acclamato quindicesimo album della band britannica, rilasciato nel 2023.

Per la prima volta ogni disco di questa raccolta viene presentato con una grafica completa, fatta di immagini suggestive tratte dalle copertine originali e una selezione accurata di remix extra, che esaltano le hit Ghosts Again, Wagging Tongue, My Favourite Stranger, Before We Drown e People Are Good. Tra i momenti più attesi dai collezionisti c'è la pubblicazione della prima versione fisica delle Vinegar Hill Sessions: incisioni live essenziali e di grande atmosfera, registrate nel 2022 presso i Vinegar Hill Sound Studios di New York, che includono Ghosts Again, Wagging Tongue e My Favourite Stranger.

A completare il cofanetto, un settimo disco bonus che vede sul lato A quattro inediti delle Memento Mori Sessions - Survive, Life 2.0, Give Yourself To Me e In The End - registrati durante le sessioni originali dell'album. Il lato B ospita invece le già citate Vinegar Hill Sessions, una vera chicca per i fan di lunga data.

Prodotto da James Ford, con la collaborazione di Marta Salogni, Memento Mori è nato nelle prime fasi della pandemia, segnando una svolta tematica per i Depeche Mode. L'album racconta emozioni che vanno dalla paranoia alla catarsi, affrontando paure, speranza e rinascita, e rappresenta anche il primo lavoro in studio del duo formato da Dave Gahan e Martin Gore dopo la scomparsa di Andy Fletcher.

Memento Mori ha proseguito la tradizione iniziata dai Depeche Mode negli anni Ottanta, legando a ogni album una serie di singoli remixati e curati nel formato 12 pollici, un tratto distintivo del gruppo che offre ai fan la possibilità di esplorare nuove sfumature sonore. Dopo il successo dell'album, la band si è esibita in 112 concerti nel mondo con il Memento Mori Tour, davanti a oltre 3 milioni di spettatori.

La serie dei cofanetti 12" Singles, avviata nel 2018, rende disponibile finalmente anche questa tappa fondamentale del percorso discografico della band, pensata per gli appassionati del vinile di alta qualità. Ogni raccolta della collana rappresenta una testimonianza fedele del legame indissolubile tra Depeche Mode e i loro ascoltatori più affezionati.